Nå flytter Heidi Løke hjem til Norge

Om bare noen dager går flyttelasset fra Györ til Sandefjord. Gravide Heidi Løke (33) ser frem til hjemkomsten. Men har ikke tatt noen avgjørelse om håndballfremtiden.

Løke venter til etter nyttår med å bestemme sin neste kontrakt. Hun er blitt kontaktet av flere, men ikke av gamleklubben Larvik. De eneste hun har snakket ordentlig med er Storhamar. Der er svogeren Arne Senstad trener og søsteren Lise spiller.

Heidi Løke er gravid: Går glipp av EM

– Jeg har snakket med Arne selvsagt. Jeg vil ikke si at Storhamar er uaktuelt. Jeg vil uansett ikke forhaste meg, sier Løke til VG.

Sammen med sønnen Alexander (9) og samboeren Bjørn Westrum Olsson vil hun bosette seg i Sandefjord. Der har det nybygde huset nær foreldrene ventet på Heidi Løke og familien i tre år.

Avstanden til nabobyen Larvik er 14 kilometer. Til Hamar er det 25 mil.

– Men det kan være mulig å få til, sier hun med klare ambisjoner om å fortsette karrieren også på landslaget etter nedkomsten i juni.

I løpet av kort tid er alt kommet på plass i forhold til klubben i Ungarn. Györ ønsket at hun skulle skrive ny kontrakt, men Løke ga allerede sist vinter beskjed om at dette var hennes siste sesong. Katrine Lunde havnet for to år siden i en lønnskonflikt med Györ under sitt svangerskap.

– For meg har dette gått helt greit. Jeg har fått en sluttpakke og har ikke lenger noen forpliktelser til klubben. Men jeg skal dra til Györ for å se hjemmekampene i Champions League. Det blir som tilskuer. Jeg har ingen rolle inn mot laget, forteller hun.

FEM ÅR MED SPRUT: Heidi Løke har vunnet 11 titler med Györ. Her feirer hun seieren i Champions League finalen mot Larvik i 2013. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

Leste du? Løkes kjæreste best i kroppsbygning, høydehopp og håndbak

Heidi Løke avsluttet for Györ med fem scoringer og seier over den regjerende Champions League-vinneren Bucuresti 28. oktober. Hun valgte å stå over de fem siste høstkampene for klubben og offentliggjorde graviditeten selv om hun bare var seks uker på vei.

– Etter å ha søkt råd hos flere – også landslagslegen – så sa jeg stopp. Jeg er i en utsatt posisjon som strekspiller. Noen har spilt til 12. uke. Det kunne gått bra. Men det hadde ikke jeg lyst til. Det er sikkert noen som synes jeg kunne spilt lenger, men jeg har ikke fått noen negative reaksjoner på avgjørelsen, forteller hun.

Heidi Løke fikk så sent som i OL et kne opp i skrittet i kvartfinalen og spilte resten av Rio-mesterskapet med smerter. Hun har heller ikke vært i håndballtrening etter at hun ga beskjeden om svangerskapet.

– Jeg har trent for meg selv. Det har vært godt. Jeg har jo også slitt med en vond ankel i lang tid, sier hun og har kjent skaden fra sist vår gjennom hele sommeren, OL-turneringen og høsten.

Merkelig utvikling: Keeperen har blitt Elverums toppscorer

– Jeg var så absolutt ikke på mitt beste i OL, sier hun.

Heidi Løke har spilt Ungarn siden sommeren 2011 og har vunnet Champions League to ganger med Györ. Foruten å tape to finaler. I den siste misset hun et avgjørende straffekast mot Bucuresti sist vår.

– Det er spesielt å gi seg i Györ. Det har vært rart å se laget fra tribunen, men jeg gleder meg til det som skal skje og ser fremover.

Heidi Løke har gjennom mange år hatt en helt spesiell link til Nora Mørk. Både på og utenfor banen. Men tiden sammen på banen for Györ varte bare i to måneder.

– Nora ble veldig glad på mine vegne. Hun tenker selvsagt også på laget, men visste jo at dette kunne skje. Györ står uansett godt rustet med Yvette Broch som strekspiller samtidig som de skal hente inn en ny over nyttår. Jeg tror ikke laget blir svekket.

Løke i fjor: – Ingenting er vondt etter en fødsel

Selv føler Heidi Løke seg i veldig god form og har ennå ikke vært dårlig i graviditeten. I 2007 trente hun helt opp til fødselen og var lynkjapt tilbake i trening sammen med nettopp Nora Mørk i deres daværende klubb, Aalborg.

– Jeg tror nok ikke at jeg denne gangen er tilbake i håndballtrening på dag syv etter fødselen, ler hun.

– Men jeg er bedre form og sterkere nå enn da jeg gikk med Alexander. Sånn satser jeg på at det skal fortsette. Så lenge jeg har det bra så har barnet det også bra.

I neste uke er de begge på plass i Sandefjord.