Mørk og Herrem oppgitt: Menn får reagere sterkere enn kvinner

GÖTEBORG (VG) (Frankrike-Norge 16-20) Både Camilla Herrem og Nora Mørk synes det er kjipt at det er mindre akseptert å vise følelser i kvinnehåndball enn i herrehåndball.

De to norsk håndballstjernene føler i hvert fall at det er virkeligheten.

– Dommerne må tåle at det er følelser i håndball. Sånn er det. Gutta får lov til å reagere mye mer enn oss, sier Camilla Herrem til VG.

Les også: Hergeirsson: – Vi bommer aldri på keepervalget

Hun tenker blant annet på sin egen to minutters utvisning i første omgang av semifinalen mot Frankrike i Göteborg – en match som utviklet seg til en norsk fest.

– Jeg får gult kort, og jeg mener at det ikke er gult. Jeg sier til dommeren «jeg var jo ikke i nærheten», og så får jeg to minutter for det. De tålte veldig lite, sier hun.

Herrem lot selvsagt ikke det ødelegge humøret i går, men talen er likefullt klar:

– Håndball er følelser. Man må ha følelser utpå der, eller så blir det kjedelig å se på, mener Herrem.

Børsen: Silje Solberg får 10

Mørk: Ingen tvil



Nora Mørk tror «alle» stiller seg bak det lagvenninnen sier.

– Både Camilla og jeg har mye følelser. Selvfølgelig går det en kule varmt når man er utpå der. Det er semifinale og mye som står på spill. Men menn får reagere sterkere enn kvinner, det er det ingen tvil om, sier Mørk.

– Vi lever jo i 2016, så det er klart at det bør være likt, understreker hun.

Herrem mener dessuten at det er vanskelig å finne en rød tråd hos dommerne.

– Det er veldig forskjellig fra dommer til dommer. Noen kan du snakke veldig mye med. Ikke stygt, men snakke med. Andre får du ikke si noe til i det hele tatt.

Les også: Superinnbytter Solberg reddet Norge



30-åringen var klar for snop og cola på hotellrommet etter sliteseieren over Frankrike i semifinalen. Søndag er det finale mot Nederland, som Norge slo i VM-finalen i fjor og i bronsefinalen i OL.

– Vi slet i dag, men når Silje står som hun gjør, så redder hun oss kraftig, sier Herrem – som koste seg foran norske supporter i Göteborg.

– Når du får den rammen rundt, og nasjonalsangen blir sunget av 10.000 nordmenn, så får du bare godfølelsen. Man blir stolt.