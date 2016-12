Mørk i bakgrunnen på festen: – Nå er jeg ganske ferdig

GÖTEBORG (VG) (Nederland-Norge 29-30) Med et digert glis går Nora Mørk (25) rundt med gullfatet som viser at Norge er Europas beste – og som symboliserer at hun serverte Norge gullet.

Etterpå, da jentene feiret gullet, holdt hovedpersonen seg litt i bakgrunnen. Hun forklarte hvorfor:

– Vi gleder oss til å slappe av. Å få lov til å være slitne, sier Mørk – som holdt seg i bakgrunnen da Camilla Herrem styrte showet på scenen og tradisjonen tro sang «Tore Tang».

– Det blir lite festing når vi spiller så mye. Det blir veldig deilig. Og veldig deilig å få lov til å være sliten. Nå er jeg ganske ferdig. Jeg gleder meg bare til å slappe av og dra hjem til jul og kose meg, sier Mørk.

– Hun er dritgod. Og dødsviktig. Sånn er det, beskriver lagvenninne Vilde Ingstad Nora Mørk.

Mørk leverte en monsterfinale med 21 «målpoeng» - 12 mål og ni målgivende – da Norge slo Nederland 30-29 i morsom og dramatisk EM-finale.

– Hun er sterk mentalt. Hun fortsetter å gå på og graver seg ikke ned. Du ser det når hun spiller: Hun har en helt vill energi. Hvis man ikke blir revet med av henne, så legg opp håndballen! råder Ingstad.

Les også: Mørk lekende god da Norge tok EM-gull

Herrem sang



Gullfesten fortsatte i kveld på Gothia Towers – med høy sjampisfaktor. Camilla Herrem fikk på seg gullhatten og gjennomførte som vanlig «Tore Tang» med rogalandsk innlevelse.

– En skål til alle, og ikke minst til alle de flotte jentene på scenen. Jeg er så utrolig stolt over å være på dette laget, ropte Herrem fra scenen.

I resepsjonen på det høyreiste hotellet fortalte Nora Mørk allerede torsdag at hun kom til å levere i Norges to avgjørende kamper.

– Det er de kampene jeg synes det er morsomst å spille. Jeg er veldig sjelden nervøs. Jeg synes det er morsomt å spille når det er flest mulig folk på kamp. Og jeg er trygg på meg selv, sier Mørk til VG.

– Man er veldig fokusert. Jeg har jobbet hardt for det, legger hun til.

VG-børsen: Én spiller får toppkarakter – sett din egen børs her

OL-revansjen kommer senere



Etter finaleseieren knipset hun vilt med en telefon på podiet foran håndballglade nordmenn. Scandinavium arena inneholdt stort sett bare folk i rødt, hvitt og blått.

– Vi har en felles telefon på laget. I dag var det min tur til å ta noen bilder, så skal jeg sende den videre, sier Mørk.

Hun var som alle andre knust i Rio i sommer, da håndballjentene «bare» tok bronse.

– Dette er på ingen måte noen OL-revansje. Det blir i Tokyo, hvis vi kan klare det, sier hun.

Nederland-stjerne: – Vil ikke tenke på det



Mørk fikk naturligvis ros fra alle kanter søndag kveld.

– Hun er en god spiller, vi vet det. Det er ok at hun scorer 12, men da må de andre score færre, sier den nederlandske stjernen Estavana Polman til VG.

– Burde dere gjort noe annerledes for å stoppe henne?

– Ja, men du kan snakke om mye nå. Jeg vil bare ikke tenke på det. Vi taper med ett. På en eller annen måte i fremtiden vil vi se på denne kampen og se hva som gikk galt.

Les også: Hergeirsson tok selvkritikk: – Vi vant, og jeg driter i det der nå

God når det gjelder



Emilie Hegh Arntzen sier følgende:

– En vinnerskalle. En fighter. Det beskriver de beste spillerne, at de er gode når det gjelder. Hun er uredd – og går rett på mål. Og ofte går den i mål, sier Arntzen.

Venninnen Stine Bredal Oftedal er imponert.

– Hun har ekstreme kvaliteter. I tillegg er hun bra til å få det ut når det gjelder. Hun er bra i hodet og håndballsmart, så jeg har stor respekt, sier Oftedal.