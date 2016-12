Mørk forsvarer kloring og klyping – og vil ha et sleipere Norge

HELSINGBORG (VG) Med sår leppe og flere kloremerker på kroppen har Nora Mørk (25) frest mot dommerne i EM. Men hun synes klyping og kloring er greit – og nødvendig.

– Dette sier jeg også med erfaring fra Champions League: Det er de sleipeste som vinner. De som er best til å jukse, og som skjuler det best, de vinner ofte, sier Mørk til VG.

I åpningsmatchen mot Romania fikk Mørk føle et hardt slag i fjeset uten at noen reagerte. Den norske fighteren fikk en ny dose juling i fredagens 23-21-seier over Russland, og ble på den måten nøytralisert av røffe russiske forsvarere.

Les også: Kurtovic om sitt drama: – Jeg hadde ikke kontroll

Mørk viste med all tydelighet at hun var forbannet – som da hun strakte ut armen og viste kloremerker på hånden. Foran den ene dommeren pekte hun også på leppesåret.

– Det blir tøffere og tøffere. Det verste er hvis dommeren ikke ser at noen setter ut en fot. Kloremerker lever man egentlig fint med. Det bare svir, sier Mørk.

– Vi kan lære



På spørsmål om hun synes kloring er akseptabelt, svarer hun at det er noe man alltid regner med.

– Hvis kloring er greit, hva er ikke greit?

– Å sette ut bena er kjedelig. Og dytting når man er i stor fart …

– Hva med klyping?

– Ja, det er sånn man må regne med. Man må gi og ta litt.

– Kloring er vel ofte ubevisst?

– Det skjer ofte i dueller. Hvis man blør, så må man tørke blodet, så det er litt kjedelig. Hvis det bare svir, så er det greit.

– Og Norge har bare en gjeng med snille jenter?

– Nei, jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke om folk synes det er så morsomt å møte oss heller. Men vi kan jo lære litt av det og være ekstra sleipe vi også.

Lagvenninne Veronica Kristiansen sier følgende:

– Jeg synes at dommerne tillater mindre og mindre, jeg da. Jeg synes håndballsporten skal være tøff. Vi skal få lov til å bryte litt, sier hun.

Les også: Mørk: – Det er fortjent så dårlig som jeg var

– Tøffere forsvarsspill



Landslagssjef Thorir Hergeirsson innledet gårsdagens pressetreff på Hotel Marina Plaza, ved sjøkanten i Helsingborg, med flippover og et lite foredrag. Mens Norge skulle «pirke og forbedre seg» i «utviklingsløpet», slo han fast at søndagens motstander Danmark hadde hatt et fenomenalt puljespill – og var klart bedre enn de selv påsto.

– Hvis jeg hadde vært på motstanderlaget vårt, så er det selvsagt at jeg ikke hadde gitt Nora Mørk boltreplass. Det er helt logisk, sier Hergeirsson.

Når han får høre Mørks uttalelser, så svarer han først at han ikke tror ting er verre enn før.

– Går du i dueller, så må du regne med noen smeller. At du får kloremerker er noe som skjer, men det er mer tilfeldigheter. Men det er tøffere forsvarsspill, ja. Det er tettere, og mer intensitet. Rommene er mindre. Spillere som Nora (Mørk) og Stine (Bredal Oftedal) er avhengige av å gå i rom, og da blir det smeller.

Les også: Super-Solberg sitter gjerne på benken mot Danmark

SE HER 2: Nora Mørk viser frem en såret leppe i oppgjøret mot Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Islendingen mener det er for tidlig, etter bare tre kamper, å hevde at spillere som Mørk og Bredal Oftedal ikke blir beskyttet godt nok av dommerne.

– Jeg opplever at det preller av Nora. Hun er en fighter. Det kan godt hende at hun merker at det er tøffere, men hun går på med krum nakke.