Marit Malm Frafjord (31) kom tilbake for Norge og tok OL-bronse og EM-gull. Nå flytter hun til Romania – og dropper landslaget.

– Jeg skal ikke ta opp plassen hvis jeg ikke kan gi 100 prosent. Da er det bedre å slippe yngre krefter til, sier trønderen til VG.

TV2s håndballekspert Randi Gustad mener at det er trist:

– Du må være motivert hvis du skal spille for landslaget. Jeg forstår Marit godt, men det er et stort tap for landslaget. Marit har vært fantastisk både på og utenfor banen for Norge, sier Gustad til VG.

Marit Malm Frafjord har skrevet kontrakt over to år med Champions League-vinner CSM Bucuresti.

– Romania er langt hjemmefra, og jeg har lyst til å bruke landslagspausene på andre ting. Jeg vil prøve å komme meg litt hjem, sier Frafjord.

– Du har kjæreste i Norge?

– Ja, det er kjæreste og familie og venner. Så det er totalpakken som gjør at jeg har bestemt meg for dette.

Hun var borte fra landslaget etter 2012-sesongen, men meldte seg klar igjen sist sommer og kom med til OL da Linn Jørum Sulland ble skadet og spilte deretter et glitrende EM i Sverige.

– Hva sier du til dem som synes det er rart at du melder deg klar igjen til OL og EM, og så sier nei igjen nå?

– Det er alltid noen som mener ting. Husk at to av de tre årene jeg var borte fra landslaget, var jeg skadet og hadde uansett vært ute. Ett år følte jeg at jeg hadde mer enn nok med Larvik.

Marit Malm Frafjord innrømmer likevel at det var artig å komme tilbake blant «håndballjentene».

– Det ble en endring i planene da jeg skrev under for Bucuresti. Nå har jeg tatt avgjørelsen om at landslaget er et avsluttet kapittel for min del.

– Hvordan reagerte Thorir Hergeirsson da du ringte han?

– Hm, som han sier i pressemeldingen: «Den indre motivasjonen og lysten til å satse på både klubb- og landslag må være sterkt til stede». Skal jeg satse, skal det være 100 prosent. Jeg hadde nok klart noen år til, men jeg merker også at jeg blir eldre. Det er bedre at yngre krefter slipper til.

Så fastslår strekstjernen:

– Jeg hadde ikke blitt med til neste OL uansett. Da bør de nye få komme til så tidlig som mulig. OL er det store, og er bare hvert fjerde år.

– Hvor lenge har du tenkt å spille håndball?

– Jeg har tidligere sagt at jeg kom til å gi meg når Larvik-kontrakten gikk ut. Men nå skal jeg altså spille to år i Romania. Så det er kanskje farlig å si noe. Vi får se hva som skjer da.

Randi Gustad mener at Marit Malm Frafjord kom tilbake på landslaget i 2016 og var bedre enn noen gang.

– Hun kom inn og reddet på mange måter laget da Heidi Løke ble gravid. Hun kom tilbake fra et tøft skadeavbrekk og var bedre enn noen gang.

– Var det merkelig at hun kom tilbake i 2016, for så å gi seg i 2017?

– Nei, det var best for alle parter da Marit kom inn igjen. Det er absolutt ingen grunn til å spekulere i det. Marit er utrolig fair og real, sier Randi Gustad.