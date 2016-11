STAVANGER (VG) Det er 30 år siden de skrev norsk idrettshistorie med sin legendariske VM-bronse. Fredag kveld møtes de opprinnelige håndballjentene og dagens landslag. Trine Haltvik (51) gleder seg stort.

Alle de 16 opprinnelige håndballjentene samles i Stavanger i forbindelse med 30-årsjubileet for landslagets aller første medalje. Bare trener Sven-Tore Jacobsen mangler når jentene fredag kveld er invitert på middag sammen med dagens landslag. I helgen vil Haltvik & co. være på plass når Norge varmer opp til EM mot Frankrike og Russland i Dnb Arena.

Håndballjentene fra '86 Dette er laget som tok Norges første håndballmedalje for 30 år siden: Linn-Siri Jensen, Cathrine Svendsen, Heidi Sundal, Hanne Hegh, Hanne Hogness, Kristin Eide, Trine Haltvik, Karin Irene Singstad, Anne Migliosi Taalesen, Ingrid Steen Ness, Karin Ryen (tidligere Pettersen), Unni Birkrem, Kristin Midttun Ihle, Åse Birkrem, Kjerstin Andersen og Annette Skotvoll.

– Det blir god stemning. Vi hadde veldig godt miljø der vi virkelig tok vare på hver andre. Jeg synes det er artig å mimre. Det blir et et glass vin på flyplassen, lover Trine Haltvik på vei til oljebyen. Hun skal plukke opp Anne Migliosi Taalesen på veien og ser frem til å møte de 14 andre jentene som nå er mellom 48 og 58 år gamle.

Haltvik er den eneste fra 1986-laget som senere opplevde gull med Norge. Hun var med på det historiske EM-gullet 12 år senere og vant VM-gull på Lillehammer i 1999.

Siden den gang har Norge vunnet ytterligere 22 medaljer i internasjonale mesterskap – halvparten av dem gull – men suksessen under VM i Nederland huskes fortsatt av mange. Haltvik var 21 år da hun satte inn tre mål da Norge svært overraskende sikret seg tredjeplassen etter å ha slått DDR 23-19 i bronsefinalen i Rotterdam. De skapte eufori i et Norge som ikke hadde opplevd en VM- eller OL-medalje i lagspill siden 1936 (bronselaget i fotball fra OL i Berlin).

– Guri malla. Det er ikke så lett å svare på hva jeg husker best. På mange måter husker jeg gjennombruddet like godt som de gullene jeg var med på senere. Bronsefinalen var fantastisk og på festen etterpå stilte vi blues brother-dresser og solbriller, sier Haltvik.

MØTER 1986-LAGET: Veronica Kristiansen har ikke veldig god oversikt på håndballjentenes gjennombruddslag. Hun får sjansen til å oppdtatere seg under den felles middagen fredag kveld. Foto: Jostein Overvik

Men på dagens landslag finnes det flere spillere som ikke ikke har oversikten på det håndballhistoriske.

– Vi skriver vår egen historie, vi, sier en leende Veronica Kristiansen til VG. 26-åringen ble født fire år etter at det norske håndballeventyret startet.

Bronsejentene fra OL i Rio de Janeiro vet at moren til Emilie Hegh Arntzen – tidligere kaptein Hanne Hegh – spilte på landslaget før i tiden. Men Kristiansen ser spørrende på VG når vi ber henne fortelle hva som skjedde i 1986.

– Det vet jeg ikke helt. Men spilte ikke Trine Haltvik på det laget?

Kristiansen har møtt Haltvik med Glassverket i eliteserien. Legenden, som huskes aller best for stegskuddet, la ikke opp før hun var 46 år og spilte i eliteserien så sent som i 2010. Hun er på mange måter broen mellom den gamle og nye tid. Haltvik har spilt på klubblag med Camilla Herrem, Marit Malm Frafjord og Kari Aalvik Grimsbø og dessuten trent yngre landslag hvor EM-spillerne Emilie Hegh Arntzen, Vilde Ingstad og Malin Aune har spilt.

– Har du noen råd til dagens lag?

– Jeg håper at de ikke oppfører seg så ordentlig. Alle kan bli lei om alt blir for seriøst, sier Haltvik. Hun er i dag er lærer på Toppidrettsgymnaset i Porsgrunn , følger sin 7-årige datter Celine på barnehåndball og trener 3. divisjonslaget Bamble.

– På vår tid brukte vi å ha med journalistene på fest. Jeg husker en gang i Neubrandenburgturneringen i Tyskland. Oh My God! Det var anderledes enn i dag.