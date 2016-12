Lagvenninnene om Bredal Oftedal: – Den fødte kaptein

HELSINGBORG (VG) På tredje mesterskapet styrer Stine Bredal Oftedal (25) håndballjentene med mild hånd. EM-debutant Kjerstin Boge Solås (18) takker for mottagelsen.

– Den fødte kaptein, sier nøkkelspiller Veronica Kristiansen til VG.

– Stine er ekstremt snill og ganske lik som jeg forestilte meg, sier Norges yngste EM-spiller gjennom tidene. Kjerstin fra Sogn og Fjordane er kastet ut på håndballens dypeste vann i Helsingborg.

Hun har holdt seg flytende i direkte konfrontasjon med av verdens beste spillere – Andrea Penezic – og blitt tvunget til å bruke en snål julehatt av romvenninne Kristiansen. Julestemning på hotellrommet er obligatorisk i dette laget.

Slik går dagene for håndballjentene i desember. Stine Bredal Oftedal mener det viktigste er å skape trygghet for nye spillere. Det har ikke vært noe problem med tenåringen fra Tertnes.

Norges kapteiner Norges lagkapteiner i 33 håndballmesterskap i løpet av 30 år. 8 mesterskap: Susann G. Bjerkrheim. 6 mesterskap: Gro Hammerseng 3 mesterskap: Stine Bredal Oftedal. 3 mesterskap: Karoline Dyhre Breivang. 3 mesterskap: Marit Malm Frafjord. 3 mesterskap: Hanne Hegh. 2 mesterskap: Kjersti Grini. 2 mesterskap: Else-M. Sørlie Lybekk. 2 mesterskap: Kristine Lunde-Borgersen. 1 mesterskap: Hanne Hogness. 1 mesterskap: Elisabeth Hilmo.

– Hun er veldig rolig, tøff og beskjeden. Det er så enkelt med personer som henne. Det som i tillegg er kult med henne er at hun kommer ut på trening og gir juling. Hun legger ikke noe mellom. Det er supert, sier Oftedal og understreker at nykommerne også blir satt tydelige krav til.

Bredal Oftedal og Boge Solås står ute i vinden på havnen i Helsingborg. Vinden rusker i de blonde luggene og bak ligger byens rådhus. Foran står håndballjentenes egen «borgermester».

– Jeg har noen faste oppgaver og skal snakke før kamp. Men utenom det så føler jeg meg ikke som noen borgermester. Jeg føler meg veldig lik alle de andre, sier hun og tar sjelden sjefsavgjørelser etter konferanse med seg selv.

– Vi er opptatt av team. Sammen med Camilla (Herrem, visekaptein) har jeg en rolle som sånn sett er viktig. Vi har noen møter, vi skal få ting til å henge sammen, prate med folk. Det er viktig. For det er alltid noen utfordringer innad. Sånn skal det være i et lag.

– Slår du noen gang hånden i bordet?

– Jeg er dårlig på å slå hånden hardt i bordet, men det kan godt hende jeg sier fra for å få løst ting. Det handler om god dialog. Hvis ting er vanskelig må ting tas fort i samarbeid med trenerteamet og Liv (Hemmestad) som er vår coach og et mellomledd til trenerne.

Marit Malm Frafjord er tilbake i landslaget etter fire år. Hun var kaptein da Norge vant både VM- og OL-gull i 2011 og 2012. Men savner definitivt ikke jentenes fremste posisjon.

VG I EM: Fotograf Bjørn Steinar Delebekk og reporter Jostein Overvik.

– For å være helt ærlig: Det er utrolig deilig å slippe den rollen. Jeg forandret meg ikke som spiller da jeg var kaptein. Men nå er det godt ikke å være det. Stine passer veldig godt til oppgaven. Hun er en spiller som er relativt rolig på banen og som alltid går foran, mener ex-kapteinen.

Men fredag kveld vil Stine Bredal Oftedal gjøre alt for å endre sitt milde ytre til et lynkjapt og hardtslående kampdyr. Russland er motstander. Tårene sprutet da russerne ble for sterke i OL-semifinalen for tre måneder siden. Oftedal legger ikke skjul på at EM-kampen handler om revansje.

– Selvfølgelig!