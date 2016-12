Lagvenninnene hyller Herrem: – Verdens beste venstrekant

HELSINGBORG (VG) (Norge-Romania 23-21) Hun har for lengst lagt OL-bommen bak seg. I EM-åpningen traff Camilla Herrem (30) på absolutt alt og avsluttet med en kunstscoring. Hun blir hyllet av lagvenninnene.

– Verdens beste venstrekant, sier Veronica Kristiansen til VG. Stine Bredal Oftedal står ved siden av. Hun nikker energisk. Helt enig.

Les denne: Nora Mørk slått rett ned – ble forbannet

Camilla Herrem ler høyt når hun får høre kjempeattesten. Før hun sier:

– Jeg synes det er mange gode venstrekanter. Så det vil jeg ikke si noe om.

Men det vil altså Veronica Kristiansen – som også leverte fem scoringer mot rumenerne.

– Det er så deilig å ha henne på siden der i forsvar, som kan snappe de ballene. Hun er blitt bedre på alt. Camilla er smartere i forsvar og avslutningsteknikken er verdensklasse.

VGs videoklipp viser Camilla Herrems scoring på en millimeterpasning fra Kari Aalvik Grimsbø før pause. Saken fortsetter under videoen.

Kristiansen spilte opp til Herrems femte og siste og beste scoring.

Folkebørsen: VG mener Herrem var best – hva mener du?

– Jeg tror Camilla er veldig glad i meg for det!

Herrem hoppet inn fra venstrekanten, la ballen til rette for skru og sendte den i gulvet forbi Romania-keeper Denisa Dedu. Ballen skiftet retning 90 grader og forsvant inn i det tomme buret.

En kunstscoring var født.

– Men Herre Gud. Hun sto jo der bare på streken. Jeg tenkte shit! Den går ikke. Jeg er så glad det var så mye klister på den ballen. Jeg trodde keeperen bare skulle bøye seg ned og ta ballen.

TRAFF PÅ ALT: Camilla Herrem jubler etter sitt femte og siste mål – kunstscoringen. Her blir hun tatt imot av Marta Tomac. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Visekapteinen er glad for at de to første EM-poengene er i havn.

– Det var berg og dalbane. Jeg er glad for at vi klarte å ta seieren. Og vi slapp inn lite mål. Det er jeg bra fornøyd med. Vi har snakket så mye om forsvaret vårt og hadde kampmål om å ikke slippe inn mer enn 24. Da er det veldig bra å holde Romania nede på 21 mål.

Både Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal forbannet seg over forsvarsbommer i starten. Men etter hvert sto Norge svært godt defensivt og vant greit tross bare syv redninger fra keeperne.

18 år og EM-klar: Kjerstin er Norges yngste i EM noensinne

– Jeg gjorde to feil til å begynne med som irriterte meg veldig, sier Bredal Oftedal. Hun varierte mest av alle i prestasjonene, ble satt på benken i 2. omgang, men kom tilbake med to straffescoringer og sterk innsats i sluttminuttene.

– Jeg prøvde bare å juble for de andre på benken. Men sa til meg selv: Skjerp deg og gå utpå og gjør jobben. Det ble i hvert fall bedre. Jeg fikk også satt i gang spillet bedre i 2. omgang. Men før pause var det ikke bra nok.

En som leverte var EM-debutant Silje Waade. Forsvarseksperten fra Byåsen røk på et par utvisninger, men leverte en sterk kamp.

Etter kampen hadde hun hodepine.

Hergeirsson i perlehumør: Fleipet med Neagu før kampen

– Det har vært en del nerver. Jeg føler at jeg fortsatt er helt der oppe. Jeg har gått på høygir i hele dag og begynner å kjenne at jeg har vondt i hodet. Men det var veldig kult å få stå ut på der. Når vi klarer å spille sammen på denne måten.

Den halvskadede Romania-stjernen Cristina Neagu scoret seks mål, men møtte veggen da hun prøvde å gå utover i banen. Der sto Waade fra Stjørdal.

– Når midtforsvaret kom så høyt ut på henne så føler jeg at det var trygt å ta det steget utover i banen for å stoppe Neagu, sier hun og snakker om spilleren som av mange blir regnet som verdens beste spiller.

Men verdens beste venstrekant ser ut til å være norsk!