Kjerstin (18) er Norges yngste i EM noensinne: – Det er surrealistisk

HELSINGBORG (VG) For tre måneder siden heiet de på Norge i sofaen. Mandag kveld mesterskapsdebuterer Kjerstin Boge Solås (18), Malin Aune (21) og Silje Waade (22). Solås er Norges yngste spiller i EM-historien.

Tenåringen fra Fjaler i Sogn og Fjordane er yngre enn Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal, som begge fikk sjansen som 19-åringer i EM for seks år siden. Sjokket var totalt da Tertnes-spilleren for første gang ble tatt ut på landslaget i september.

– De har vært flinke til å ta meg imot. Sjokket har gått over. Det har vært veldig lærerikt, sier hun. Boge Solås er i tillegg den første fra Sogn og Fjordane som spiller mesterskap for Norge.

Norges nye fjes Kjerstin Boge Solås Født: 31. desember 1997. Klubb: Tertnes. Landskamper 6 (3 mål). Silje Kathrine Waade Født: 20. mars 1994. Klubb: Byåsen. Landskamper: 6 (9 mål). Malin Aune Født: 4. mars 1995. Klubb: Oppsal. Landskamper: 14 (13 mål).

VG har samlet debutanttrioen med Øresund i bakgrunnen. De stiller alle med hestehale med sort strikk i den skånske vintervinden, hevder at likheten er en tilfeldighet, men er alle tre nye produkter av den norske landslagsskolen.

– Jeg er veldig, veldig spent på å få være med på innsiden av et mesterskap. Jeg har spilt juniormesterskap, men dette er mye større, beskriver Malin Aune – den mest erfarne med 14 landskamper. Både Solås og Waade står kun notert med høstens seks kamper.

– Jeg har sett dette på TV noen år, men det er selvfølgelig noe annet når jeg selv skal delta. Men her er det mange med god erfaring og jeg vil få litt hjelp av dem, sier Kjerstin Boge Solås.

– Det å stå her er surrealistisk, beskriver Silje Waade. Byåsens bakspiller har hatt den samme oppturen som Boge Solaas denne høsten. Hun så OL fra sofaen og hadde aldri ventet dette.

– Men det er litt typisk at de ønsker å sprute inn litt nytt blod i laget etter et OL.

Heidi Løkes-erstatter i forsvarsspillet er som Kjerstin Boge Solås 182 cm høy og gir laget mer høyde og kraft. Hun er imponert over 18-åringen.

– Kjerstin har ikke fysikk som en 18-åring. En skulle tro at hun hadde trent 10 år hun ble født egentlig. Veldig, veldig spennende spiller, beskriver trønderen fra Stjørdal.

Silje Waade har selv gått glipp av to og en halv sesong på grunn av to korsbåndskader i samme i kne. Men nå har hun vært skadefri i 15 måneder og tar i EM forsvarsjobben for Nora Mørk.

Hun tar gjerne også noen muligheter i angrep «på strak arm», som hun sier, men skal først og fremst være en defensiv bauta. Mandag kveld står hun fjes til fjes med en av verdens beste spillere, Romanias Cristina Neagu.

Oppgaven som ren forsvarsspiller er splitter ny for Waade.

– Jeg får den intervalløkten under kampene. I den første kampen var jeg litt usikker på når jeg skulle bytte og ikke – og løp litt slalåm ute på banen. Men det har kommet seg, sier hun.

Silje Waade har spilt på juniorlandslaget med Malin Aune. Men høyrekanten fra Ranheim i Trondheim har aldri spilt for Waades Byåsen. Hun tok veien via Selbu i 1. divisjon til Oppsal i Oslo. Plutselig dunket hun Linn-Kristin Riegelhuth Koren ut av EM-laget. Norges beste høyrekant gjennom alle tider er denne høsten toppscorer i Champions League.

– De ville satse ungt til dette mesterskapet og da ble det meg. Jeg kommer inn som en ny spiller med ungt blod. Jeg tar det som det kommer, sier Malin Aune som deler høyrekanten med både Amanda Kurtovic og Stine Skogrand – to venstrehendte som også trives bak på banen.

Malin Aune innrømmer at nervene komme til å bli med inn på Helsingborg Arena i kveld.

– På en måte er det beroligende at de kommer. Dette betyr en masse for meg.

Kampen sendes på TV3.