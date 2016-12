Keepersjefen vil ikke snakke om OL-vrakingen av Silje Solberg

GÖTEBORG (VG) Silje Solberg (26) er EMs beste keeper og kaller semifinalen «helt magisk». I sommer var hun helt knust da hun ikke ble tatt ut til OL. Keepersjef Mats Olsson vil ikke snakke om det temaet.

– Det føltes helt magisk å treffe på denne måten og komme til finalen, sier keeperhelten. Kontrasten er enorm til da hun ikke kom med i OL-troppen for et halvt år siden.

Hergeirsson: – Vi bommer aldri på keepervalget

VG stilte spørsmålet «når dere tok ut OL-troppen, var hun ikke helt på samme nivå?» til Olsson. Han avviser spørsmålet.

– Nå er det EM og bare det. Det andre er passé og nå er vi her. Og der hun er akkurat nå er hun helt fantastisk, sier han.

Norges keeperspill var under pari både i semifinalen mot Russland og åpningskampen mot Brasil i Rio. Manglende redninger i disse to tapene var en av årsakene til at OL-gullet røk.

KEEPERTRENER: Mats Olsson med Silje Solberg og kari aalvik Grimsbø tidligere i EM. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Det er en konstant utvikling på Silje. Men det var en bedømmelse vi tok i sommer. Det er ingen ting vil skal blande opp i dette, hevder Mats Olsson

Han har vært ansvarlig for den norske keepersuksessen i over 10 år. I sommer ble Katrine Lunde valgt foran Silje Solberg i Rio-OL. Dermed fikk EM-helten den sure reserveposisjonen. Lunde traff helt ikke på OL-formen, Norge tok bronse, og Solberg måtte se hele den lille nedturen fra tribunen i Future Arena.

Les også: Super-Solberg reddet Norge: – Jeg har ikke ord

– Jeg var veldig lei meg. Den sitter dypt, har Solberg sagt til VG tidligere i EM.

– Er det over nå?

– Nei, jeg tror aldri jeg kommer over det. Men det er ikke noe å gjøre med, sa hun og klarte bare å svare VG på SMS-spørsmål SMS etter uttaket i juni. Hun var helt ødelagt av skuffelsen.

I EM har Silje Solberg tatt en stor revansje. Hun reddet 50 prosent av skuddene og pilte sin beste kamp noensinne i semifinalen mot Frankrike. I EM har hun reddet 64 av 151 skudd.

Det gir en redningsprosent på 42 i mesterskapet. Ingen andre keepere kan vise til noe slikt og alt tyder på at hun kommer på EMs «All står team». Der var hun også da Norge vant EM-gull for to år siden.

Les denne: Solberg og Bredal Oftedal kan forlate Frankrike

– Det har vært høyt nivå på keeperspillet i hele turneringen og ja, Silje har vært den beste, svarer Mats Olsson og kaller innsatsen hennes mot Frankrike for «fantastisk». Han sier videre:

– Det aller beste med Silje er at hun er fantastisk tilpasningsdyktig i forhold til de direktivene vi snakker om, leser spillet, er flink til å bruke video og så har hun en fantastisk fysikk. Hun er i stand til å holde en høy puls, men samtidig være veldig fokusert. Det er veldig bra.

Silje Solberg lå på toppen av keeperstatistikken også før semifinalen. Hun spilte en god kamp mot Tsjekkia onsdag. Likevel ble Kari Aalvik Grimsbø valgt fra start. For femte gang på syv EM-kamper.

– Kari fikk en vanskelig start, men fikk ikke hjelp av forsvarsspillet. Men Silje var klar. Det var ikke noe problem å ta målvaktskiftet raskt, sier Olsson.

Silje Solberg fikk 10 poeng på VG-børsen. Aalvik Grimsbø har selv opplevd det tre ganger i karrieren. Sist i OL-kvartfinalen mot Sverige i august.

Sett folkebørs: Sjekk VG-børsen her

– Det er bare magisk å oppleve slike kamper. Det er så fantastisk. Jeg unner henne den følelsen. da jeg ikke fikk treff i starten er det så sterkt å komme inn å stå på den måten som hun gjør. det var et riktig trekk. Så får jeg bare gjøre meg klar hvis jeg få noen flere skudd på meg, sier Kari Aalvik Grimsbø. 31-åringen sier hun er rørt og imponert.

Søndag venter Nederland i finalen. Grimsbø gjorde 24 redninger mot dem i fjorårets VM-finale og var banens dominerende aktør. Hun fulgte opp med en ny toppkamp i OLs bronsefinale da Norge slo Nederland med 36–26.

Silje Solberg bare trekker på skuldrene når VG spør om hun nå også bør stå finalen:

– Det er det ikke opp til meg å bestemme.