Kapteinen mener Hergeirsson har fått mer hodebry

(Danmark – Norge 19-31) Camilla Herrem fikk heve Golden League-pokalen foran unge spillere hun mener har levert håndball fra øverste hylle. Nå tror den nybakte 30-åringen at landslagssjefen har fått en uventet utfordring i fanget.

Tre seire mot noe av det beste Europa har å tilby av motstand. Legger du til at to av lagene gjorde opp om OL-gullet i Rio denne sommeren blir ikke prestasjonen mindre imponerende. Og til slutt ble vertsnasjon Danmark feid av parketten av ungjentene, foran, et til å begynne med, entusiastisk hjemmepublikum.

– Jeg er glad jeg ikke er i den situasjonen der. Det blir en vanskelig jobb for de frem til november, sier Camilla Herrem til VG, og tenker på uttakprosessen landslagssjef Thorir Hergeirsson sammen med sitt team står ovenfor før EM i Sverige som begynner 3. desember.

– Det er mange som har vist seg frem i denne turneringen. De er andre typer enn de vi har hatt også, sier Herrem.

SE HER, JENTER: Lagkaptein Camilla Herrem (med ryggen til) løfter Golden League-pokalen foran det unge norske laget i hallen i danske Horsens. Foto: Frank Cilius , NTB scanpix

Fem-seks nye spillere inn?



For i 10 OL-stjerners fravær mener Herrem hun har sett bakspillere gi laget en annen dimensjon. Det vil si mer høyde og mer spisskompetanse på distanseskudd.

Norges tropp under Golden League: Silje Solberg, Emily Stang Sando, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Stine R. Skogrand, Vilde Mortensen Ingstad, Tonje Løseth, Marit Malm Frafjord, Kristine Breistøl, Kjerstin Boge Solås, Maja Jacobsen, Silje Waade, Camilla Herrem, Sanna Solberg, Marta Tomac, Marit Røsberg Jacobsen.

VGs mangeårige håndballjournalist Jostein Overvik mener Hergeirsson kan hente inn opptil fem-seks spillere som ikke var med til Brasil i sommer. Han pekte blant annet ut Stine Skogrand, Marta Tomac, Silje Waade, Kristine Breistøl, ja, selv den 18-årige debutanten Kjerstin Boge Solås som potensielle kandidater. Sistnevnte var freidig nok i angrepsspillet til å score tre mål mot Danmark søndag.

I tillegg har keeper Silje Solberg storspilt. Mot Danmark søndag fikk Emily Stang Sando mer enn godkjent i det norske målet. Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø var ikke med på Golden League-turneringen. Keeperuttaket blir stort sett alltid betent.

– Vist hva de er gode for



EM-AKTELL: Stine Skogrand, her fra nedsablingen av Danmark søndag kveld. Foto: Frank Cilius , NTB scanpix

Herrem toner ned sin egen kapteinsrolle under firenasjonersturneringen i Danmark sist uke. Hun er til vanlig en del av kapteinsteamet, vikarierte for Stine Bredal Oftedal nå, og mener jobben først og fremst har handlet om å få de unge jentene til å føle seg trygge.

– Ingen har vært redde for å gjøre noe. Det synes jeg er deilig. De har vist hva de er gode for, sier Herrem, og er ikke i en helt ulik situasjon på sitt eget klubblag.

30-åringen har nemlig brukt den siste tiden på å finne seg til rette hos sin nye klubb Vardar Skopje i Makedonia. Lynvingen har tidligere fortalt at det tok tid før skuffelsen etter bronse i Rio-OL hadde lagt seg. Nå har klubb-byttet og landslagssamlingen gjort at OL er glemt.

– Jeg vil bare tenke fremover. Man kan ikke gjøre så mye med det som har skjedd, sier Herrem, selvskreven når Norge kaster i gang EM i julemåneden.

PS: Thorir Hergeirsson tar ut EM-troppen 8. november. Frem til da er det ingen flere landskamper. 24.-27. november gjør håndballjentene sine siste mesterskapsforberedelser ved å spille Møbelringen Cup i DNB Arena.

