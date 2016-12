HELSINGBORG (VG) Etter ønske fra spillerne er den norske laglederbenken styrket med Mats Olsson (56) i EM. Keepertreneren er nå mer aktivt med i kampene enn under OL.

I kveldens oppgjør mot Russland stiller Norge med tre trenere på sidelinjen. Svensken kommer i tillegg til landslagssjef Thorir Hergeirsson og trener Mia Høgdahl.

– Det kom fra spillergruppen i deres evaluering etter OL, opplyser Olsson til VG

– Tidligere har enkelte spillere hatt ønsket, men under et møte i forbindelse med Møbelringen Cup (i november) tok flere spillere opp dette. De vil – at jeg i stedet for å sitte på tribunen og bare komme med en beskjed i pausen og etter kampene – skulle være mer aktiv under kampens gang. Vi tok opp det og diskuterte det i trenerteamet og så ble det bestemt å gjøre det slik.

Mats Olsson gir ikke inntrykk at forandringen skyldes misnøye med de grepene som ble tatt under OL-kampene der Norge mistet gullhåpet mot nettopp Russland.



– Thorir og Mia har gjort en kjempejobb. Det er viktig at den ikke blir annerledes, understreker han.

– Fremfor alt handler dette om keeperne, men enkelte utespillere som av og til kjenner at de har spørsmål om motstanderens målvakt. Og om hvordan motstanderne skyter. Dette er ting jeg har mer fokus på enn Thorir og Mia. Thorir jobber med helheten mens Mia tar seg av sine små detaljer. Hun tar imot spillerne som bytter inn og ut, forklarer han.

Bare fire ledere kan være med på benken under kampene. Norge har tidligere hatt to fra helseteamet med. Men i EM sitter landslagslege Nils Ivar Leraand på tribunen mens fysioterapeut Janne Oppheim Søllesvik tar seg av det akutte under kampene.

–Vi ble tvunget å ta bort en fra helseteamet. Det er mange lag som ikke har legen på benken. For hender det noe som krever legehjelp så er det ingen som kommer til å hindre legen i å løpe inn på banen. Og legen kan også utføre arbeidet sitt i garderoben. Fysioterapeuten tar de smellene som kommer underveis. Hvis det er noe mer alvorlig, skal ikke spilleren være på banen og kan da gå bak benken og få behandling av legen.

Mats Olsson har tidligere vært landslagssjef for Portugal. Nå har han en litt annen rolle. Han ser ikke bare positive ting med å sitte nede på sidelinjen. Oversikten blir dårligere.

– Den store forskjellen for meg er at jeg ikke skal lede troppene, men prøve å sitte og holde meg rolig. Og fortsette med den analysejobben jeg gjorde oppe på tribunen. Det blir en annen situasjon. Det viktigste er at jentene synes det er positivt. Men for meg er det en litt vanskeligere situasjon. Man ser dårligere sittende på benken. Det er ikke samme muligheten til å analysere fra oppe på tribunen, sier han.

Mats Olsson sier at han bestemmer «90 prosent» av keeperskiftene, men han hadde også en klar rolle fra tribuneplass. Han har tidligere også hatt god blikk-kontakt med trenerne nede på benken.

Mats Olsson har jobbet med håndballjentene helt siden 2005. Trenerteamet har vært uendret de siste syv årene. Keepertreneren bekrefter på VGs spørsmål at det også kan være bra med noen forandringer for å beholde dynamikken.

–Vi jobber med utvikling for laget som sådan. Det er viktig at vi ikke faller ned på et slendriannivå hvor vi drar til mesterskap for å gjøre det samme i fjor. Det skal ikke være slik at jentene vet hva som kommer til å bli sagt på spillermøtene, forklarer han.

Mot Russland blir det viktig å vinne keeperkampen. Det skjedde ikke i den tapte OL-semifinalen i Rio. Kanskje kan Olssons tilstedeværelse utgjøre en forskjell. Russerne har trøblet i EM, men Thorir Hergeirsson påstår at dette er en 50/50-kamp.

– Ifølge (Jevgenij) Trefilov gir han laget sitt fem til 10 prosent sjanse til å slå Norge, spurte NRK etter fredagens trening i Helsingborg Arena.

– Og du tror på det? Så du ham inn øynene når han sa det eller? Så snudde han seg og flirte. Det er jo morsomt, svarte Thorir Hergeirsson.