HELSINGBORG (Tsjekkia-Norge 24-35) Vilde Ingstad (21) bommet fem ganger i EM – før hun endelig traff fem på rad. Hun hevder at hun var uberørt av feilene.

– Det er liksom ikke noe man tenker så mye videre over. Det er litt sånn det skal være, så det er fint, uten at man trenger å hausse det opp så mye, sier hun til VG.

Før Tsjekkia-kampen hadde strekspilleren bommet på fire store sjanser, og den femte missen kom mot Tsjekkia. Så skjedde det noe. Med Nora Mørk som servitør «klikket» det helt for Ingstad, som scoret fem mål på rad.

Hun var sterkt delaktig i Norges 35-24-seier.

– Du er helt uberørt?

– Det at jeg har bommet… Okay, jeg går bare og venter på at det skal løsne. Det er ikke vits å stresse mer med det, og så er det fint når jeg scorer, sier Ingstad – og fremstår kulere enn noen andre i pressesonen Helsingborg.

– Du er ganske kald med andre ord?

– Ja, men hva skal man gjøre da? Jeg får ikke gjort noe med det uansett.

– Ikke alle tenker sånn?

– Jeg hadde fortsatt å skyte hvis jeg hadde bommet på fem skudd til. Det må løsne på et tidspunkt, for det er noe man kan. Det er dette man gjør hver eneste dag, så mange timer i uka – så ja...

Ble pepret med innspill



Ingstad, som til daglig spiller for Team Esbjerg, var mesterskapsdebutant i VM i fjor, men hun var ikke med i OL-troppen i sommer. Landslagssjef Thorir Hergeirsson er glad for at det har løsnet for 21-åringen.

– Det er godt at Vilde begynner å finne veien til målet, og det gjør hun til gangs, sier Hergeirsson.

Ingstad har all grunn til å være raus med «tipsen» – til servitør Nora Mørk. Györ-spilleren hadde 12 målgivende, og matet Ingstad med den ene pasningen etter den andre.

– Vilde er god til å ta imot i midten, og selv om hun ikke har truffet så bra til nå i mesterskapet, så har hun faktisk ganske god skuddteknikk og er flink til å sette ballen i mål, sier Mørk til VGTV.

Ingstads scoringsproblem ble løst mot slutten av første omgang.

– Plutselig ble jeg pepret med innspill. Jeg vet ikke hvor forsvaret ble av, jeg, men fint for meg.

Norge møter Frankrike i semifinalen i Göteborg fredag.

– Det blir vanvittig tøft. Frankrike var i OL-finalen sist, og de har spilt veldig, veldig bra. De har mange gode spillere, og det blir en helt åpen kamp, sier Mørk.