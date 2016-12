Hyller danskenes stjerne – forbløffet av dansk målsetning

HELSINGBORG (VG) De norske håndballjentene roser Danmark og hyller kaptein Stine Jørgensen (26) for EM-starten. Men danskenes EM-mål blir slaktet.

Norges Amanda Kurtovic har liten forståelse for at Danmarks målsetning før EM var å komme til hovedrunden, et mål som allerede er oppnådd.

– Når de går ut og sier noe slikt virker det som de ikke har tro på seg selv i det hele tatt. Og det tror jeg ikke helt på, sier Kurtovic – som før søndagens duell sier at danskene har satt standarden i puljespillet.

– De har vist at de kan spille håndball, men har satt sine egne forventninger ganske lavt. Jeg tror de innad i laget har høyere forventninger enn bare å komme til hovedrunden, sier hun.

Kurtovic er ikke i tvil om hvilken spiller Norge må se opp for: Stine Jørgensen.

– Danmarks viktigste spiller. Det blir viktig for oss å stoppe henne, sier Norges Veronica Kristiansen, som er lagvenninne med Jørgensen i Midtjylland.

Jørgensen: Fair målsetning



Danmarks kaptein har fått en glimrende start på EM i Sverige, og har vært danskenes toppscorer i alle de tre innledende kampene. Totalt står hun med 23 goaler.

Og det er ikke bare det Jørgensen gjør på banen som imponerer Kristiansen.

– Hun er en sinnssykt morsom jente. «Joker» hele tiden. Veldig søt, og veldig kul, beskriver den norske jenta.

Jørgensen møter VG med et lunt smil når hun får høre attesten fra sin norske lagvenninne, men hun gjør ingen forsøk på å være morsom der hun henger inntil veggen på Grand Hotel i Helsingborg.

– Når det er kamp, så er det alvor, men på hotellet prøver jeg å gjøre det beste ut av tiden. Vi skal hygge oss og ha det moro, sier Jørgensen – og utroper Norge til store favoritter foran søndagens oppgjør.

VENNER OG FIENDER: Veronica Kristiansen (t.v.) og Stine Jørgensen spiller sammen i Midtjylland. Søndag spiller de mot hverandre – Kristiansen for Norge og Jørgensen for Danmark.

– Vi har en selvtillit som vi ikke har hatt på lenge. Den håper jeg vi vil bruke. Men vi bør selvfølgelig starte kampen bra, supplerer Danmark-målvakt Sandra Toft – som til daglig gjør alt for å stenge buret i Larvik.

Norge-sjef Thorir Hergeirsson mener helt klart at danskene har snakket seg selv ned før mesterskapet.

– Det kan han ha rett i. Men vi er et nytt landslag, og vi visste ikke hvordan det ville gå. Vi har mange debutanter. Jeg forstår hvorfor Danmark hadde den målsetningen, sier Toft.

– Han har lov å mene hva han vil. Vi har ikke vunnet noe på flere år, og vi har et nytt landslag. Så jeg synes det er fair nok ikke å si at vi skal vinne. Vi har lyktes med å ha fokus på én kamp om gangen, mener Jørgensen.