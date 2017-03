Herrem og Norge knuste Frankrike

(Frankrike-Norge 23-30) Camilla Herrem (30) bød på noen virkelige lekkerbiskener da Norge feide parketten med Frankrike i Golden League.

Etter at det var helt likt midtveis i 2.omgang, viste Thorir Hergeirssons jenter klasse da de dro fra og vant med kalassifrene 30-23 til slutt.

Et hyggelig bekjentskap hos Norge var Byåsens Marit Røsberg Jacobsen, som virkelig benyttet muligheten til å vise seg fram for landslagssjefen.

– Det er veldig solid å vinne med sju mål mot Frankrike her i Orleans, sa TVNorge-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Russland ble slått 30-27 i Norges første kamp, som gikk torsdag. Søndag er Danmark motstander.

Les også: Norge tok sin 16. strake seier siden OL-tapet

– Vi fikk fart på spillet, sa Camilla Herrem til TVNorge etter seieren.

– 2.omgang er veldig bra. Frankrike blir slitne, sa Nora Mørk i TVNorge-intervju etterpå.

– Jeg tror det er lenge siden vi har laget 30 mål mot Frankrike.

Frankrike lå stort sett et par mål over i 1.omgang. Norge hadde bare åtte scoringer etter 25 minutters spill - det hører til sjeldenhetene. Fire mål på slutten gjorde at pauseresultatet var 13-12 til Frankrike. Marta Tomac satte inn et straffekast i sluttsekundet.

– Frankrike har vært hakket bedre enn Norge, spesielt angrepsmessig, sa Gjekstad til pause.

Les også: Champions League-vinneren jager Frafjord og Kurtovic

Veronica Kristiansen var nesten den eneste norske trusselen i 1.omgang. Hun startet etter pause ved å frispille Thea Mørk, som utlignet til 13-13. Så sendte samme Kristiansen selv Norge i ledelsen 14-13 og deretter 15-14.

STERK: Veronica Kristiansen var den største norske trusselen mot Frankrike i 1.omgang. Her er hun i aksjon mot Frankrike i EM. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Norge hadde tre kjappe kontringer på rad og kom for første gang i matchen opp i tomålsledelse på 18-16, så 19-16 etter at Kari Aalvik Grimsbø hadde reddet et straffekast.

Olivier Krumbholz' jenter ga ikke opp og kom likt på 22-22, men så var det slutt: Norge gikk rett opp til 29-22. Camilla Herrem bød på noen riktige lekkerbiskener fra kanten, mens Silje Solberg hadde et bra innhopp i mål.

Slutt for Hammerseng-Edin: – Aldri sett større vinnervilje

Marit Røsberg Jacobsen var en hyggelig overraskelse for Norge med sine fem mål.

– Som gammel høyrekant blir man rørt, smilte TVNorge-ekspert Gjekstad.

– Dette er gjennombruddet, innrømmet Byåsen-spilleren.

Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic er blant de to norske spillerne som har meldt forfall til turneringen. VG kunne torsdag avsløre at disse to er jaget av den rumenske Champions League-vinneren CSM Bucuresti.

Turneringen i Frankrike er den tredje og siste i denne runden av Golden League. Russland vant 34-30 over Danmark i lørdagens første kamp.

2016/17-utgaven av Golden League startet i Danmark i oktober og fortsatte i Norge i november. Norge vant begge turneringene.

Resultater:

Russland – Danmark 34-30 (18-15), Frankrike – Norge 23-30 (13-12).

Stillingen: 1) Norge 4 (60-50), 2) Russland 2 (61-60), 3) Frankrike 2 (52-51), 4) Danmark 0 (51-63).

Spilles søndag: Norge – Danmark, Frankrike – Russland.