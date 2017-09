Herrem kan få kamp om venstrekanten:  – Jeg tenker ikke på det

ULLEVAAL (VG) Camilla Herrem kan få kamp om plassen på venstrekanten. En skadefri Sanna Solberg og Vipers-kometen Jeanett Kristiansen kom også med i dagens uttak til EM-kvalikkampene mot Ukraina og Sveits.

Kristiansen hadde suksess da hun fikk sjansen på kanten da Frankrike ble slått i to kamper i juni, men spiller til daglig bak på banen i Vipers. Hun slo til med til sammen 14 scoringer da Kristiansand-klubben gikk til Champions League sist helg. Mens det har gått trått for Camilla Herrems Sola, som har tapt to kamper i seriestarten etter seks Herrem-scoringer.

– Jeg tenker ikke på det. Det har vært konkurranse siden jeg kom inn på landslaget i 2006, sier Herrem til VG.

Tirsdag morgen ble Kristiansen presentert «flerposisjonsspiller» av håndballjentenes trener, Mia Hermansson Högdahl. Landslagssjef Thorir Hergeirsson var opptatt med familie.

Sanna Solberg (27) er tilbake på banen for sin nye klubb Esbjerg etter at skader ødela avslutningen i Larvik. Veronica Kristiansens lillesøster, Jeanett (24), er med i en kvaliktropp for første gang. Troppen på 18 spillere vil bli redusert til 16 før møtene med Ukraina (27. september) og Sveits (1. oktober).

– Hun er en potet og kan spille over alt. En rask type med gode finter. En god spiller, beskriver Herrem (30).

Hun har selv de de siste sesongene vært regnet som kanskje verdens beste spiller på venstrekanten. 11. november tar Hergeirsson og Högdahl ut VM-troppen. Der er det neppe plass til mer enn to venstrekanter i desember-mesterskapet i Tyskland.

– Jeanett kan spille i to posisjoner – og kan være en joker om vi trenger litt fart og skudd. Rollen hennes er litt mer i den retning, beskriver Mia Hermansson Högdahl.

Også Kristin Venn og Hege Bakken Wahlquist er i bildet på venstrekanten. Herrem har gått flere hakk ned på den sportslige stigen ved å gå fra Champions League-finalist Vardar til Sola.

Men har planen klar for å holde seg på høyeste nivå. Utover høsten skal hun i tillegg til klubbtreningene trene hurtighet og spenst etter et opplegg fra Olympiatoppens Benjamin Jensen. Herrem skal også trene med herrelaget til Nærbø en gang i uken. For 1. divisjonsklubben spiller ektemannen Steffen Stegavik.

VM-formen frykter hun ikke for.

– Det handler bare om trening. Det tror jeg ikke blir noe problem, sier hun.

Den erfarne målvakten Kari Grimsbø er ikke med da hun ennå ikke er tilbake for fullt etter at hun var under kniven. Högdahl kunne fortelle at hun er i gang med opptreningen, og at det treningen går bra for hennes del.

Heidi Løke er heller ikke tatt ut i den norske landslagstroppen. Hun har foreløpig nok med å komme tilbake til seriespill med Storhamar etter at hun ble mor i juni. Marta Tomac er ute med korsbåndskade.

Norge skal i tillegg til Ukraina og Sveits møte Kroatia i sin EM-kvalifiseringsgruppe.

– Sveits er kanskje det laget som er svakest i gruppen, Ukraina og Kroatia er relativt like, Kroatia har vært i mesterskap, det har ikke førstnevnte. Men Ukraina viste gode takter mot Spania. Vi vet ikke helt hvem som er sterkest av de, men det er gode lag med lange tradisjoner. Vi har respekt for de, sier Högdahl om de kommende motstanderne.

Her er den norske troppen:



Målvakter: Silje Solberg, Katrine Lunde

Bakspillere: Mari Molid, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Tonje Løseth, Silje Waade, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic.

Flerposisjonsspillere: Jeanett Kristiansen, Stine Skogrand

Kantspillere: Camilla Herrem, Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune

Linjespillere: Kari Brattset, Vilde Mortensen Ingstad