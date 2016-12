Herrem hyller supereffektive Frafjord: – Hun er i sitt livs form

GÖTEBORG (VG) Hun har satt utrolige 18 mål på bare 18 skudd. Marit Malm Frafjord (30) har vært Norges beste EM-spiller. Hun hylles av lagvenninnene før semifinalen.

– Vi kaller henne bare «one hundred procent». Hun er fantastisk. Hun er i sitt livs form. Hun gjør det bare bedre og bedre. Skuddene hennes er bare blitt knallbra, sier Camilla Herrem, som i en årrekke har spilt sammen med Frafjord både på landslaget og i Byåsen.

– Det er jo strålende, sier venninnen Kari Aalvik Grimsbø.

Marit Malm Frafjord har tatt kommandoen i det norske forsvarsspillet og i tillegg til scoringene skaffet Norge ni straffer fra strekposisjonen.

18 PÅ 18: Marit malm Frafjord setter ett av sine 18 EM-mål mot Tsjekkia torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hun er så viktig for oss. Hun har vært helt perfekt i dette mesterskapet. Det går ikke an å sette fingeren på noe som helst, påstår Camilla Herrem.

– Jeg blir nesten stresset. For alle sammen sier det hele tiden, sier Malm Frafjord selv.

– Herre Gud. Jeg kommer jo til å bomme. Men det er bra å sette så mange skudd. Det er jo nå det virkelig begynner. Så hvis jeg kan fortsette uttellingen, sier hun foran semifinalen mot Frankrike.

– Jeg har prøvd å være mer avslappet til det. Jeg tenker mindre enn jeg brukte å gjøre. I perioder med mye bom så tenker jeg mye på keeperne. Nå har jeg egentlig ikke sett så mye på dem. Det handler om ikke å gjøre det så komplisert. Gode skudd går vanligvis inn.

Hun opererte høyre skulder for tre år siden og var borte fra landslaget i to VM og ett EM. Karrieren var truet, men i de to siste sesongene har funnet tilbake til sitt gamle jeg i Larvik.

– Det er først i år jeg har kunne legge på ekstra skuddtrening. Det pleier å hjelpe. jeg er bedre når jeg får skutt mye. Lene Rantala har flink til å legge opp litt ekstra skuddtrening for både keeperne og strekspillerne i Larvik, forklarer hun.

Nå opplever både Marit Malm Frafjord og Larvik-målvakt Sandra Toft suksess i EM. Strekspilleren satte sine to skudd på Toft i hovedrunden og møter gjerne Danmark igjen i finalen. Hun var selv i Viborg i fire år før hun kom til Larvik.

Men først handler det om å slå Frankrike. Her er Marit Malm Frafjords oppskrift for å slå Frankrike.

– Vi må være minst like bra i forsvaret, luke bort tekniske feil og tørre og kjøre kontra, sier hun.

Marit Malm Frafjord snakker av erfaring. Hun var kaptein da Norge slo Frankrike i VM-finalen for fem år siden og debutant da Frankrike ble slått i EM-semifinalen for 10 år siden.