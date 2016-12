Herrem får lønn uansett – Solås må prestere i EM for å få det

GÖTEBORG (VG) Mens rutinerte Camilla Herrem (30) er sikret 180.000 kroner i året fra Norges Håndballforbund, må debutant Kjerstin Boge Solås (18) satse alt på bonus for EM-prestasjonen.

Tar Norge EM-gull i Sverige venter en gullbonus på 1,2 millioner kroner – fordelt på 16 jenter. Det blir 75.000 på hver. Sølv gir 50.000, bronse utløser 35.000 og 4. plass gir 12.000.

Bonusen er den samme til alle på EM-laget – enten man er i sitt ellevte mesterskap og heter Camilla Herrem eller er debutant og heter Kjerstin Boge Solås.

Men landslagssjef Thorir Hergeirsson får ingen gullbonus.

– Han har null bonus. Han har en fast lønn uavhengig av resultater, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud – som er åpen om Hergeirsson-lønnen: 1,25 millioner kroner i året.

For spillerne gjelder det å bli en del av håndballforbundets honoreringsmodell. Dette er månedlige utbetalinger for dem som er jevnlig på landslaget, og her er det ansiennitet som er viktig.

14-16 spillere er med i denne gruppen, og lønnen varier fra 40.000 til 180.000 kroner i året. Disse pengene kommer inn på konto uansett hvordan Norge gjør det i mesterskap. Man må ha vært med i åtte år for å tilhøre «lønnsadelen» på laget.

– For en debutant er det primært bonusen som vil være utslagsgivende. Da starter du med null ansiennitet, og du må bygge den opp over tid, sier Langerud.

Visste ikke om bonusen



Før semifinalen mot Frankrike sier ferskingen Solås at hun ikke har hørt om lønnsordningen som i sin tid ble innført under Marit Breivik. 18-åring var heller ikke klar over bonussystemet.

– Jeg har faktisk ikke spurt noen om det, og har ikke erfaring med det heller, sier Solås når VG opplyser at hun får 75.000 kroner hvis det blir gull.

Hun får uansett rundt 500 kroner i «dagpenger» – ikke så mye å handle julegaver for i førjulskalde Göteborg, hvor håndballjentene sjekket inn på Gothia Towers torsdag. Men Solås får lønn fra Tertnes, og har også skolestipend, så hun klarer seg.

– For å komme inn på ordningen må du kvalifisere deg for mesterskap. Hvis du ikke blir tatt ut, så går du ut av ordningen i løpet av tre måneder. Den er avhengig av at du er med på landslaget og spiller mesterskap, forklarer Thorir Hergeirsson.

– Jeg mener dette er en god modell for å sikre stabilitet. Den er viktig for mange av de yngre spillerne. Det er veldig få av spillerne som lever godt av å spille klubbhåndball, tillegger han.

Camilla Herrem er naturligvis i lønnstoppen med sin erfaring.

– Dette blir mitt ellevte mesterskap, og da klatrer man jo opp. Men penger er det siste jeg tenker på, for å være helt ærlig, sier Camilla Herrem.

Kontrakten med Vardar i Makedonia gir henne en grunnlønn på over én million kroner netto utbetalt i året. I tillegg disponerer hun fri bil, fri leilighet og kan oppnå store bonuser i klubben sin.

Bronsemedaljen i Rio ga håndballjentene 40.000 kroner i bonus.

– Jeg spiller ikke håndball for å tjene penger, det er bare et pluss som kommer med. Det økonomiske har jeg ikke lyst å kommentere. Vi spiller håndball fordi det er gøy, og fordi vi elsker det, sier Amanda Kurtovic.

– Jeg har lønn fra Vipers uansett, så jeg tenker ikke så mye på det. Du elsker sporten, så pengene betyr ikke så mye i den sammenhengen, sier Marta Tomac.

GLADE JENTER: Camilla Herrem og Kjerstin Solås jubler sammen etter 35-24-seieren over Tsjekkia i Helsingborg. Til venstre står Nora Mørk og smiler. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ifølge Langerud bruker Hergeirsson rundt 14 millioner kroner i 2016, et litt spesielt år med både OL og EM.

– I tillegg til at spillerne skal kunne leve og ha det bra, så gjelder fellesskapstankegangen. Det er viktig å bruke midlene til fellesskapet – slik at vi kan prestere. Å bruke store ressurser på enkeltspillere på bekostning av antall samlingsdøgn eller støtteapparat, er en dårlig løsning for oss, sier Langerud.

Hergeirsson bekrefter at han for det meste styrer hva pengene går til.