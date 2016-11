Hergeirsson vraket flere OL-spillere

Etter OL-nedturen gjør landslagssjef Thorir Hergeirsson flere endringer til EM i desember, og vraker fire spillere som har vært sentrale i en årrekke.

Han vraker blant annet målvakt Katrine Lunde og satser på Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg. Dermed gjør han minst én stor endring på OL-laget som vant bronse under Rio-OL. Da var det Solberg som fikk den tunge reserverolle-oppgaven.

Hun bodde i Rio, utenfor håndballjentenes «leir», mens Lunde var inne i varmen sammen med Grimsbø. Nå er Solberg tilbake, etter å ha storspilt under firenasjonersturneringen Golden League, arrangert i Danmark i oktober.

I tillegg til Lunde er også Mari Molid, Ida Alstad og Linn-Kristin Riegelhuth Koren ute etter OL-turneringen i sommer.

«Forsvar vinner mesterskap»



– Det er naturlig at man «stokker kortene litt» etter et VM og OL på åtte måneder. Finnes det en sjanse for å gjøre litt bytter og tenke både kort- og lang sikt så er det under mesterskapet som kommer. Målsettingen er fortsatt høye for jentene. Det er vedtatt at vi skal kjempe om medaljer. Det er ingen endring på det, innledet Hergeirsson da han fortalte om de store endringene på mesterskapstroppen.

Han la til at forsvarsspillet har vært det største ankepunktet mot OL-prestasjonene til Norge. Angrepsspillet har det norske trenerteamet konkludert med at var mer enn godkjent. Så poengterte landslagssjefen at «angrep vinner kamper», mens «forsvar vinner mesterskap». Kanskje var det derfor flere habile forsvarsspillere nå forsvant ut fra lekene i Rio.



Ser mer fremtidspotensial i Solberg



OVERRASKET I UTTAKET: Thorir Hergeirsson presenterer tirsdag den norske troppen til håndball-EM i Sverige i desember. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Det aller første spørsmålet fra salen til Hergeirsson etter uttaket, handlet om målvaktduellen. Han konkluderte innledningsvis med at Györ-sisteskanse Aalvik Grimsbø er Norges desidert beste.

– Og Silje Solberg er i utvikling hele tiden. Var slått på målstreken av Katrine i OL. Silje representerer størst fremtidspotensial i de fire målvaktene. Det er et soleklart valg, forklarer landslagssjef Thorir Hergeirsson, som også hadde Katrine Lunde og Emily Stang Sando i den litt større bruttotroppen.

– Så har vi fortsatt en god målvakt i Katrine Lunde som vi ser – så lenge hun er i topphåndballen – er en aktuell og god reserve i denne sammenhengen. Emily Sando har vært ganske stabil i Danmark. Hun er en god reserve i så måte, men ikke på høyde med de to vi har tatt ut, sier Hergeirsson.

EM i Sverige starter 4. desember og avsluttes med finale seks dager før juleribba står i ovnen. Før den tid gjør håndballjentene sine siste forberedelser ved å spille Møbelringen Cup i DNB Arena 24.-27. november.

Løke ute – er gravid



En som ikke er med når Norge skal forsvare EM-tittelen fra 2014 er Heidi Løke. Det er et stort tap. For to år siden var hun ikke bare verdens beste strekspiller, men også best i verden.

Under lekene i sommer viste Løke igjen hvor viktig hun er for det norske landslaget, men 33-åringen annonserte for fire dager siden at hun er gravid. Termin i er juni, og Løke er dermed ikke disponibel for Hergeirsson.

Dette er Hergeirssons tropp (16 spillere):

Stine Skogrand, Camilla Herrem, Marta Tomac, Marit Malm Frafjord, Kjerstin Boge Solås, Emilie Hegh Arntzen, Vilde Ingstad, Silje Waade, Veronica Kristiansen, Sanna Solberg, Amanda Kurtovic, Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk, Malin Aune, Silje Solberg, Kari Aalvik Grimsbø.

