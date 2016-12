GÖTEBORG (VG) (Frankrike-Norge 16-20) Thorir Hergeirsson mener håndballjentene har skjemt bort det norske folk – og at nordmenn har blitt lite ydmyke.

Etter semifinale-seieren mot Frankrike i Göteborg kom han med en bredside til dem som tar mesterskapsfinaler forgitt.

Fakta er at Norge søndag spiller sin åttende EM-finale på rad. Motstander er Nederland.

– Det er alltid en god følelse å kunne slå seg inn til en finale. Det er ikke gitt. Vi er ganske ydmyke i forhold til oppgaven. Det har blitt et krav i Norge om at dette laget skal vinne absolutt alt, og det er ingen god ting, sier Hergeirsson.

Han legger til:

– Det er litt lite ydmykt. Derfor er jeg glad for at vi klarer å utvikle oss gjennom mesterskapet. Vi har blitt bedre i forsvar, og nå begynner tempoet å komme. Angrepsspillet har mer flyt, og vi har lykkes med å få inn flere spillere.

10-er på børsen



På VGs spørsmål om bommet på keepervalget, svarer han kontant:

– Vi bommer aldri på keepervalget.

– Hvor viktig er det å treffe på keepervalget i finalen?

– Altså, det er jo to gode keepere. Det spiller egentlig ingen rolle hvem som begynner. Hvis den som begynner ikke står godt, så kommer den andre inn. Og hvis den står godt, så spiller det ingen rolle. Jeg tipper at jeg sier det for 555. gang siden jeg begynte som trener: Jeg er ikke så opptatt av hvem som står i det målet, bare at de redder flest baller, sier Hergeirsson.

I 20-16-seieren over Frankrike var det definitivt Silje Solberg som lyktes best av keeperne. Hun startet på benken, men kom inn etter drøye ti minutter og endte opp med EM-finale og en tier på VG-børsen.

Thorir Hergeirsson sto tilsynelatende uberørt i pressesonen etter semifinaleseieren, og en reporter lurte på følgende: Hva trenerens følelser?

– Det er jo en ting man har lært seg i det lange løp. Det er viktig å holde roen når det koker. Stressede trenere får stressede spillere. Det er vitenskapelig bevist gjennom studier i forskjellige idretter og lederskap. Så da prøver man jo å ta det med seg, sier han.

– Jeg er veldig inne i det, og får ikke med meg noe av det som skjer utenfor rammen. Det er egentlig en grei ting, legger han til.

– Hva betyr en EM-finale for deg?

– Det er gøy å spille sånne kamper. Den viktigste motivasjonsfaktoren er at vi jobber med mennesker og med utvikling – både personlig og lagutvikling. Og prosesser, det liker jeg godt. Og så er jeg en konkurransemann. Jeg liker å måle meg og oss mot andre.