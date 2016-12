GÖTEBORG/OSLO (VG) (Nederland – Norge 29-30) Det ble noen dramatiske og ikke minst kaotiske sluttminutter da Norge slo Nederland i EM-finalen. Thorir Hergeirsson tar sin del av skylden for at det ble slik.

– De er gode. Nederland er gode. Fremover trenger vi å spille mot de for å lære oss spillet mot de. De er svingode. Vi får ikke tak på de bakover og sliter med å håndtere de. Vi skaper nok sjanser og scorer nok mål. Kari (Aalvik Grimsbø) kom i gang i andre omgang. Så fikk vi gjort det viktige forsvare på riktig tidspunkt, sier Hergeirsson til TV 3 etter kampen.

Dramatiske sluttsekunder



Men i seiersintervjuet med TV-kanalen er han også selvkritisk. Da tenker landslagssjefen på hva han kunne gjort annerledes nede på parketten da kampen kokte som mest.

Nederland klarte nemlig å slå voldsomt tilbake de siste tre-fire minuttene. De oransjekledde reduserte to ganger til 30-29 med bare et drøyt minutt igjen.

Inne i det siste minuttet hadde Hergeirsson alle muligheter til å ta en time out for å roe ned norske håndballhoder. Time out-lappen ble aldri lagt frem ved sekretariatet. I stedet ble Norge avblåst for angrepsfeil og nederlenderne kunne utlignet i sluttsekundene.

– Jeg driter i det der nå



De klønet det imidlertid til. En nederlandsk spiller presterte å kaste ballen rett i beina på en lagvenninne. Dermed tikket sekundene Norges vei og de norske jentene kunne kaste seg i armene på hverandre ute på parketten.

– Jeg skulle kanskje kastet inn en time out. Det blir litt rot på slutten. Og så ble det litt rotete, så ble det passivt. Så ble det for sent å hive inn kortet. Litt før ville jeg ikke kaste det inn, fordi de hadde brukt sine. Det blitt litt sånn, ja... Men jeg er veldig glad. Dette er en fantastisk gjeng og vi vant, og jeg driter i det der nå, sier Hergeirsson.

Også Nora Mørk, finalens gigant, mener landslagssjefen burde benyttet seg av en time out.

– Jeg synes vi skulle lagt time out kortet til slutt der, men heldigvis så gjør de en feil, sier Mørk.

Ble hyllet av Kyvåg



Selv om Hergeirsson var kritisk til deler av sin egen finalejobb vanket det også mange gode ord. Fra eksperthold fra Frode Kyvåg full av beundring. Han mener Norge-sjefen traff på bytter og hyllet laget – som ikke har tapt en eneste kamp i EM – for hvordan de har slått tilbake etter bronse-skuffelsen i OL i sommer.

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen Thorir: Seks blank, sier Kyvåg, som fikk følgende ydmyke svar.

– Det er veldig hyggelig. Det er et teamarbeid. Vi treffer på mange av byttene våre gjennom mesterskapet, repliserer Hergeirsson.