Hergeirsson mistet moren dagen før EM

GÖTEBORG (VG) Han har gjennomført et tøft mesterskap og vant sitt 10. gull med håndballjentene. Dagen før EM åpnet, døde Thorir Hergeirssons mor hjemme på Island.

Hergeirsson bekreftet tidligere i mesterskapet til VG – via landslagets medietalsmann – at han hadde mistet moren. Men at han så det som en privatsak.

– Min mor hadde ikke ønsket noe fokus på det. Så det er i respekt for henne. Så nå skal jeg hjem i begravelse. Det er det neste, sier Thorir Hergeirsson til VG etter EM-gullet. Han reiser til Island tirsdag morgen.

– Hvordan har det vært for deg å jobbe når så personlig skjer?

– Det har gått bra. Jeg har hatt gode folk rundt meg og mor har vært syk lenge. Så det var godt at hun fikk hvile.

– Du vurderte aldri å hoppe av mesterskapet?

– Nei, det var totalt uaktuelt. Jeg hadde forberedt dette løpet lenge. Jeg har full støtte i det fra alle mine på Island og alle her, forteller han.

Thorir Hergeirsson har ikke fungert annerledes enn i de ni tidligere mesterskapene han har ledet Norge. Moren døde dagen etter at Norge ankom Helsingborg for gruppespillet. Dagen etter møtte han til pressetreff som vanlig og har ledet både treninger og kamper som normalt i Sverige.

– Jeg har hatt gode folk rundt meg og alt er gjort i overenskomst med familien.

Under mesterskapet har Hergeirsson snakket om moren i VGs nye fredagsmagasin. Saken er også publisert på VG+. Intervjuet ble gjort i november.

Der forteller landslagssjefen om oppveksten på det lille tettstedet Selfoss sør på Island. Han var én av fire søsken, nummer to i søskenflokken. Faren var politimann. Moren var hjemme på dagtid, tok på seg syoppdrag for folk og vasket på kveldstid i den lokale banken.

– I ungdomstiden spilte jeg håndball og syntes jeg vokste så sakte, selv om jeg spiste havregryn, drakk tran og la meg når jeg skulle for å dra noen centimeter. Likevel vokste den ene kameraten etter den andre over hodet på meg. Mor trøstet og sa «det er kvalitetene på de centimeterne du har som er viktigst, Thorir». Hun gjorde den store jobben, fortalte Hergeirsson.

Thorir Hergeirssons 170 cm har fungert fantastisk som trener i Norge siden slutten av 1980-tallet. Han kom inn som trener under landslagssjef Marit Breivik for 15 år siden og tok over jobben hennes i 2009.

Hans egen håndballkarriere stoppet raskt etter at han kom til Norge i 1986. Han lovte foreldrene at han skulle bare være tre år borte fra Island. Nå er det blir 30. Det skyldes mye at han traff kona Kirsten Gaard mens han var trener i Elverum. Paret har tre barn og bor på Klepp på Jæren.

EM-gullet er det 10. gullet Thorir Hergeirsson opplever med Norge. Det sjette han opplever som landslagssjef. Han har vunnet både OL og VM to ganger, mens triumfen i Göteborg var hans sjette EM-gull.

Han vil ikke rangere suksessene sine. Thorir Hergeirsson er ekspert i å se fremover. Kontrakten varer til etter OL i Tokyo om fire år.

– Dette mesterskapet har vært arbeidsomt, men det har vært mye positivt synes jeg. Det er lett å snakke om det som ikke er bra. Vi har et noe annerledes lag fremover på banen og har ikke jobbet med angrepsspill i det hele tatt, sier han.

Norge har vunnet 14 strake seire etter OL i Rio. Thorir Hergeirsson er ikke med på at EM-gullet kommer som noen stor revansje etter at det «bare» ble bronse i Brasil.

– Jeg er enormt stolt av å vinne bronse i OL. Vi tapte rett og slett for et lag som var klart bedre enn oss, men holdt på å slå dem likevel. Vi presterte ikke godt nok forsvarsmessig i et par viktige kamper. Det kostet. Det er ikke noe personlig i det som skjedde i Rio. Det handler om det norske landslaget uansett om det er jeg eller andre som er med. Men jeg liker jo å vinne, sier Thorir Hergeirsson til VG.

Han kaller måten Nora Mørk driver angrepsspillet på som «fantastisk», men trenger raskt frem flere spillere. For landslagssjefen er laget alltid det viktigste.

Den svenske håndballegende Magnus Wislander – kåret til 1900-tallets beste håndballspiller i verden – lot seg imponere av Hergeirsson & co. i Scandinavium:

– De jobber på en fantastisk god måte og leder an i utviklingen. Så får de andre nasjonene jobbe for å nå dem igjen. Så det er bare å løfte på hatten.