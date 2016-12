Hergeirsson i humorhjørnet: – Kanskje det blir 0–0

GÖTEBORG (VG) Trenerveteran Olivier Krumbholz (58) påstår at Norge møter verdens beste forsvarsspill i semifinalen. Thorir Hergeirsson (52) svarer med humor.

– Vi lærer om mye om forsvarsspill av Frankrike. Semifinalen blir det både godt forsvars- og keeperspill fra begge lag. Så kanskje det blir 0-0, fleipet Hergeirsson da de to trenerne møtte hver andre dagen før dagen.

Hergeirsson: Irritert på forsvarsspillet etter Tsjekkia

– Vi har spilt veldig bra i forsvar gjennom hele EM. Jeg tror jeg kan påstå at vi har det beste forsvaret i verden og to veldig gode keepere. Det er den viktigste posisjonen i håndball, sa Olivier Krumbholz.

Frankrike tapte knepent for Nederland i gruppespillet, men har vunnet resten av kampene i EM. den tapende OL-finalisten har beholdt spillerne fra Rio og har etablert en «Bastille» av et forsvar.

– Olivier sier at de har det beste forsvaret i verden. Det er riktig. Forsvarsspillet er også grunnen til at Danmark er i semifinalen. Og vi jobber med å forbedre forsvarsspillet, svarte Hergeirsson.

Analyse: Det knirker litt hos håndballjentene

Norge har slått Frankrike tre ganger i løpet av 2016. Seneste 29–20 i Stavanger rett før EM. Hergeirsson poengterer at alle var treningskamper. Fredag handler det om retten til EM-finale.

Hergeirsson tror Krumbholz har merket seg at både Danmark, Russland, Romania, Ungarn har lykkes med et litt mer offensivt forsvar mot Norge nå som uromomentet på strek Heidi Løke mangler for Norge.

– Det er ikke dumt. De må bare gjøre det. Vi øver jo på å møte det i hver kamp, svarer Hergeirsson. Men han tror egentlig ikke Frankrike gjør noen endringer.

– Jeg tror Frankrike kommer til å spille sitt spill. Det er de gode på. De gjør lite endringer i forhold til motstander. De spiller sitt tette, tøff forsvarsspill med små nyanser, forklarer han.

Olivier Krumbholz ledet Frankrike allerede under den legendariske VM-finalen på Lillehammer tilbake i 1999. Siden den gang har det blitt mange nederlag for Norge. Sist EM var i Sverige – for 10 år siden – ble Frankrike slått 28–24.

Danmark til semi: Treneren gråt da Romania ble knust

Nå har ikke de to lagene møttes i tellende kamp på fire år. Under EM i Serbia ble Krumbholz-laget knust 30–19. Den franske treneren sier:

– I angrep har vi vært mer ustabile, men det blir alltid bedre og bedre i løpet av et mesterskap, mener Krumbholz.

– Det var veldig komplisert etter OL for fire år siden. Mange av spillerne underpresterte. Det kan ikke sammenlignes, mener han og får støtte av Hergeirsson – som alltid mener at alle kamper er 50/50 før de spilles.

De to har kjent hver andre i mange år. Allerede for 15 år siden var Hergeirsson trener under Marit Breivik i Italia-VM. Frankrike ble slått i kvartfinalen.

Siden den gang har det rent mye vann både i Seinen og Glomma.

Ingstad ga blaffen: – Ingen vits i å stresse

Nå er de to svært erfarne trenerne ikke glade for utviklingen med stadig flere kamper i både mesterskap, kvalifiseringer, Champions League og på klubbnivå.

– Det blir for mye. Vi ser flere og flere spillere stoppe og ikke ønsker å spille på landslag fordi de må hvile. Det gjelder både menn og kvinner. De (EHF) spør aldri spillerne og trenerne. Jeg vet ikke hvem de spør. Kanskje handler det om markedsføring og penger, sier Hergeirsson.

Han blir fulgt opp av Olivier Krumbholz. Han trekker frem svenske Isabelle Gulldén som et eksempel. Hun vant i mai Champions League med Bucuresti, spilte OL i Rio, har en ny høst bak seg i Champions League, før hun og Sverige har underprestert under EM på hjemmebane.

– Jeg beklager at hun ikke har vært bedre. Det er ikke Gulldéns problem. Problemet er at det blir for mye. Hun er sliten etter veldig mange kamper. Hun er en fantastisk spiller, men mangler energi. Det er stort spørsmål for håndballen. Det blir flere og flere kamper, men på et tidspunkt blir det umulig å prestere.

Og da blir det kanskje 0-0?