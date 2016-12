GÖTEBORG (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener Norge må se opp for Nederlands turbo-håndball – og fnyser av muligheten for kalassifre mot Nederland i EM-finalen.

Norge slo Nederland i 31-23 i VM-finalen i fjor og 36-26 i OL-bronsefinalen i sommer.

– Nederland er i sin tredje «finale» på ett år. Så jeg blir overrasket hvis de ikke har lært noe av den forrige. Det har de helt sikkert gjort. Så noe reprise av det som skjedde i VM i fjor og OL i år tror jeg dere skal pakke vekk med én gang. Det kommer til bli langt jevnere. Fordi de er bedre nå enn de var, sier Hergeirsson til pressen i Göteborg søndag.

Les også: Solberg-tvillingene forteller: – Hennes følelser er mine

Etter en times trening kunne han fortelle at alle i troppen er kampklare, men han sier at de ikke har bestemt seg for hvem som starter i mål av Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø.

Islendingen mener Nederland spiller EMs raskeste håndball.

– Interessante tall er at Nederland har dobbelt så mange kontringer som Norge i dette mesterskapet. Men Norge har helt klart større effektivitet. Så fart er viktig, men fart er ikke alt.

– Det er våpenet til Nederland. Hurtige avkast er det de er desidert best på. Men så er også det et regnestykke som er interessant: Når de tar hurtige avkast, så betyr det at vi har scoret. Da er det 1-1, kanskje.

Les også: Mørk og Herrem: Menn får reagere sterker enn kvinner

LEKEN: Silje Solberg var i godt humør på søndagens trening i Göteborg. Foto: Bjørn S. Delebek

Scandinavium arena kommer til å bli fullstendig dominert av nordmenn klokken 18.00 i kveld.

– Det er alltid flott å ha publikum i ryggen. Det var leven i semifinalen, og det blir det i kveld. Spiller vi vår beste kamp, så er sjansen god – 50 prosent i hvert fall.