Hergeirsson fleiper før EM-premieren

HELSINGBORG (VG) Han skal ha avsluttet OL i ytterst dårlig humør. Men foran kveldens EM-åpning mot Romania virker Thorir Hergeirsson (52) å være i perlehumør.

Aftenposten spør hvorfor det ikke er sannsynlig at håndballjentene i kveld kommer til å sette et såkalt frimerke – punktmarkering – på den rumenske storskytteren Cristina Neagu.

– Det er litt rart egentlig at vi ikke gjør det når vi er sponset av Posten, svarer Thorir Hergeirsson til latter fra pressekorpset.

– Vi som Posten lever jo av å levere, fortsetter han fleipen.

– Hvordan tror du Romania kommer til å se ut?

– De kommer til å spille i blått, svarer den vanligvis så faglig orienterte landslagssjefen.

Hergeirsson var definitivt ikke i det samme humøret da både spillere og Håndballforbundets markedsavdeling ble utsatt for hans vrede på OL-banketten i Rio de Janeiro.

Neagu scoret hele 11 mål da Norge slo Romania med ett mål under OL i august. Likevel skal det svært mye til for at islendingen velger å ta kanskje verdens beste skytter bort fra spillet.

– Det er en taktisk variant som er en mulighet, men vi liker og har tradisjon for å mene at det er tettere når vi er seks der bak enn når vi er fem, forklarer han.

KNALLSKYTTER: Cristina Neagu scorer på Silje Solberg i fjorårets VM-semifinale. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Cristina Neagu er svært skadeutsatt og har ikke spilt Romanias EM-oppkjøring mot Ungarn og Romanias eget rekruttlandslag. Men Thorir Hergeirsson regner det som sikkert at knallskytteren kommer på banen i kveld.

– Jeg tror så absolutt vi får se henne. Men de spiller omtrent det samme spillet med og uten Neagu. Det handler om å ikke bli altfor opptatt av henne, men samtidig være klar over hennes styrker når hun er inne, svarer landslagssjefen på VGs spørsmål.

– Dere tapte åpningskampen både i Frederikshavn sist, og nå mot Brasil i Rio. Gjør dere noen justeringer?

– Vi vant åpningskampen i 2012 og 2014 i EM, svarer Hergeirsson offensivt noen timer før kampstart i Sverige.

