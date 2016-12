Håndballjentene frustrert – Herrem ber om møte

HELSINGBORG (VG) (Ungarn-Norge 23-24) Amanda Kurtovic (25) «skjønner ikke hva som skjer». Veronica Kristiansen (26) synes det er «sinnssykt irriterende».

Og Camilla Herrem (30) vil ha et møte – for å snakke om det.

De tenker alle på det norske angrepsproblemet. For selv om de norske håndballjentene vinner og vinner, så føler de seg rådville før fredagens semifinale.

– Jeg synes vi må snakke om det, og se på video. Hva gjør at det hakker litt? Og hva må vi gjøre bedre? For vi kan ikke komme hit etter hver kamp og tenke at vi «må opp ett gir». Vi kan ikke bare snakke. Vi må gjøre det, sier Camilla Herrem til VG.

Hun snakker energisk, og hun er sikkert glad for at semifinaleplassen ble sikret med 24-23 over Ungarn. Men det ble nok en sliteseier, og det frustrer Sola-jenta.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg skjønner ikke helt hva vi kan gjøre for å komme opp på det nivået vi vet at vi kan være på.

– Er dere litt ute av form?

– Nei, jeg tror ikke vi er ute av form. Vi løper jo mye i dag. Og vi har kanskje flere «ankomstmål» enn tidligere. Men vi har litt flere tekniske feil, og vi får bare ikke flyten i angrepsspillet.

Herrem beklager at håndballjentene ikke klarer å løse angrepsgåten.

– Jeg føler at jeg sier det samme hver gang jeg står her. Vi venter på at vi skal komme opp i fart, komme opp i det andre giret, liksom.

– På tide at det løsner



Helt krise er det selvfølgelig ikke. Norge har vunnet alle sine fem kamper i EM i Sverige, og onsdagens kamp mot Tsjekkia blir ubetydelig – men en mulighet til å øve på angrepsspill.

– Jeg synes både Nederland og Frankrike ser veldig gode ut. Det blir tøft uansett. Men vi kan i hvert fall ikke spille som i de to siste kampene. Da kommer vi ikke langt, sier Veronica Kristiansen når hun vurderer to av Norges mulige semifinalemotstandere. Den siste muligheten er Tyskland.

– Jeg er ikke bekymret, men det er sinnssykt irriterende å spille sånn. Vi har lyst å spille bra, sier Kristiansen.

– Ungarn-sjefen mener likevel at Norge er store favoritter til å vinne EM. Hva tenker du?

– Nederland og Frankrike har spilt sinnssykt bra, så det er gode kandidater det også.

Amanda Kurtovic klarer heller ikke å nyte seieren over Ungarn skikkelig.

– Vi har fortsatt ikke spilt den perfekte håndballkampen. De gangene vi spiller bra angrepsspill, så mangler vi noe i forsvar – og motsatt. Det er på tide at det løsner litt for oss, mener Kurtovic.

– Jeg føler vi har masse å gå på i kontringsspillet også. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Vi har mye fart i laget, men får ikke utnyttet det bra nok, sier hun.

FULL STREKK: Camilla Herrem ser at Ungarn-keeper Melinda Szikora er mer enn lang nok, og lur nok, til å stoppe lobbe-forsøket hennes. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagssjef Thorir Hergeirsson konstaterer at det overordnede målet er nådd: Kvinnelandslaget er i toppen i nok et internasjonalt mesterskap.

– Så vet jeg at både trenere og spillere har en drøm om noe mer enn det, så det gjelder å bli litt mer stabile og få litt flyt. Da kan det se riktig bra ut, sier han.

– Hvor mye mer har dere inne?

– Det vet jeg ikke ennå.

– Angrepsspillet svinger, og det har med flere ting å gjøre. Vi velger å bytte litt, for vi må ha flere spillere klare. Dermed blir det i korte perioder litt urytmisk. Likevel har vi nok sjanser til å score 28-30 mål.

– Herrem vil gjerne ha et møte om angrepsspillet. Hva tenker du?

– Vi jobbet med angrepsspillet i går. Vi jobber stadig med å forbedre oss.