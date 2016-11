Gustad kritisk til vraking av Riegelhuth Koren

Larvik-profilen Linn-Kristin Riegelhuth Koren (32) har scoret mest av alle i håndballens gjeveste klubbturnering. Under EM i desember må hun likevel bli hjemme.

På fire Champions League-kamper i høst har 32-åringen banket inn 31 mål. Senest for tre dager siden scoret hun ni ganger da Team Esbjerg ble slått.

– Det er et «fresht» uttak, sier tidligere landslagskaptein Kjersti Grini til VG.

Nærmest på toppscorerlisten følger Nora Mørk, som ble tatt ut av Thorir Hergeirsson og kroatiske Andrea Penezic. Begge har 28 mål.

– Det kan være vanskelig å forstå for en spiller som «Linka» å bli vraka. Hun føler nok selv at hun er god nok, men etablerte spillere tar mye plass i laget, sier 45-åringen som har 1003 mål for Norge.

Les også: Hergeirsson vraker flere OL-spillere

Gustad: – Inkonsekvent

Tidligere landslagsspiller og håndballekspert Randi Gustad mener det ikke gir noen mening at Champions League-toppscoreren er vraket.

– Jeg var en av dem som ville vrake henne til OL, fordi jeg mente det kom for tidlig etter fødselen, sier Gustad til TV 2, før hun fortsetter:

– Det er inkonsekvent at Thorir vraker Linn-Kristin Riegelhuth Koren fordi at han før OL sa han hadde en langsiktig plan. Hun hadde ikke et godt mesterskap der, men hun har spilt seg kraftig opp for Larvik. Da synes jeg timingen med å vrake henne nå ikke rimer med forklaringen før OL, sier Gustad.

LES OGSÅ: Løke er gravid: – Målet mitt er å komme tilbake

Linkas trener: Lite viktig mesterskap

Det har vært et travelt år for håndballjentene. På under et år har de spilt VM og OL. I desember er det klart for EM.

– Dette er det minst viktige EM'et på lang tid. Jeg forventet at landslagssjefen kom til å gjøre noen grep og se mot fremtiden, sier Larvik-trener Tor Odvar Moen til VG.

Selv har han ikke fått pratet med den erfarne høyrekanten om vrakingen.

– Hun fikk beskjed etter gårsdagens trening og i dag har jeg sittet i møter i hele dag. Men det er naturlig at hun er skuffet. Hun har vært på landslaget i mange år og hadde nok lyst til å være med til Sverige, sier Moen.

LES OGSÅ: Sjekk Nora Mørks kjempeløft fra VM til OL

Hergeirsson vraker i tillegg målvakt Katrine Lund, Mari Molid og Ida Alstad. I tillegg er Heidi Løke utilgjengelig. 33-åringen annonserte for fire dager siden at hun er gravid. Termin i er juni. Inn kommer yngre spillere som Malin Aune, Kjerstin Boge Solås, Vilde Ingstad og Silje Waade.

– Det er en sunn og tøff tanke å fornye laget med nye fjes. Jeg tror det er viktig at det ikke blir for mange som har klippekort, sier Grini.

– Uansett hvem som hadde blitt valgt så hadde jeg hatt tro på at de kan kjempe om gull. Det er en ekstremt innarbeidet vinnerkultur hos landslaget, sier den tidligere kapteinen.

EM i Sverige starter 4. desember og avsluttes med finale 18. desember. Før den tid gjør håndballjentene sine siste forberedelser ved å spille Møbelringen Cup i DNB Arena 24.-27. november.

VG har prøvd ved flere anledninger prøvd å få tak i Riegelruth Koren tirsdag.

Dette er Hergeirssons tropp (16 spillere):

Stine Skogrand, Camilla Herrem, Marta Tomac, Marit Malm Frafjord, Kjerstin Boge Solås, Emilie Hegh Arntzen, Vilde Ingstad, Silje Waade, Veronica Kristiansen, Sanna Solberg, Amanda Kurtovic, Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk, Malin Aune, Silje Solberg, Kari Aalvik Grimsbø.