Grimsbø var bankettens dronning: Feiret gull nummer ni for Norge

GÖTEBORG (VG) Kari Aalvik Grimsbø (31) reddet det siste nederlandske skuddet og tok sin niende internasjonale tittel. I natt feiret hun rekorden som bankettens dronning.

– Å ta dette gullet og få lov til å stå her 10 år etter det første gullet jeg tok, det er jeg veldig stolt og glad for, sier hun etter sitt femte EM-gull. I tillegg har keeperen vunnet både OL og EM to ganger.

Karoline Dyhre Breivang og Linn-Kristin Riegelhuth Koren har begge åtte gull for Norge. De har som Grimsbø vunnet EM fem ganger.

Keeperen vant også sitt første EM-gull i Sverige for nøyaktig 10 år siden.

Etter 20 minutter på benken kom hun inn på stillingen 13–9 til Nederland og spilte en god finale.

– Det var litt tilfeldig at jeg fikk komme inn for å se om vi kunne få brutt rytmen til Nederland. Jeg følte meg rolig og klar. Både Silje og jeg hadde forberedt oss på alle roller.

Grimsbø hadde ikke mer en ni finaleredninger, men hun reddet de viktige ballene. Hennes gamle lagvenninne fra Esbjerg, Estevana Polman, scoret Nederlands to siste mål, men bommet da det var som viktigst på Grimsbø. Hun gjorde den avgjørende redningen med foten.

– Hun scoret en via hånden min og en via blokken. Så jeg tenkte at det skal søren meg ikke gå an. Så den redningen gjorde godt, forteller hun.

Silje Solberg (26) får ikke fullrost sin fem år eldre kollega.

– Er det sant at hun tok sin niende tittel? Kult. Vi snakket om på lunsjen før kampen at Kari har rundet det meste i livet. Det er gøy for henne.

Solberg sto selv en fantasi-kamp i semifinalen og takker Grimsbø.

– Hun betyr mye for meg. Hun er god med tips og har stått i det før, beskriver Silje Solberg.