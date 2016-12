Grimsbø-show reddet Norge – håndballjentene klare for semifinale

HELSINGBORG (VG) (Ungarn-Norge 23-24) Hun reddet og reddet. Kari Aalvik Grimsbø (31) viste attpåtil hvordan man scorer mål. Det holdt så vidt for Norge.

De norske håndballjentene slo Ungarn og er klar for sin åttende (!) EM-semifinale på rad. Motstander i Göteborg fredag blir sannsynligvis Frankrike, men det kan også bli Nederland eller Tyskland.

Norge spiller sin 11. semifinale i historiens tolvte EM. Over halvparten av europamesterskapene (seks av elleve) har gitt gull til EM-spesialistene fra Norge.

At semifinalen ble spikret allerede tirsdag kveld, kan de fleste jentene takke målvakt Kari Aalvik Grimsbø for – og en sluttspurt fra Nora Mørk i Northug-klassen.

I en trøblete match var Grimsbø «årets sprellekvinne», spesielt i første omgang. Hun sto ofte i veien for Ungarn-forsøkene, og med et prosjektil fra eget bur smalt hun dessuten inn en vanvittig scoring.

De andre norske spillerne så litt tunglærte ut, og det ble en spennende kamp i Helsingborg Arena – før Nora Mørk virkelig tok tak mot slutten. Da sa Norge «adjø» til Ungarn.

Norge fikk det ikke til å stemme i en rotete første omgang, men takket være Grimsbø kunne de norske jentene likevel gå til pause med 11-9-ledelse.

Den norske målvakten reddet mer enn halvparten av skuddene, og sto for omgangens prestasjon med sin versjon av «flyveren» – et keeperskudd som føk over hele banen og i mål, akkurat høyt nok til å ydmyke Ungarn-målvakt Melinda Szikora.

