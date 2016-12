Fikk kraftig rumpesmell: Nora Mørk lover at hun spiller

HELSINGBORG (VG) (Danmark-Norge 20-22) Hun hadde vondt i rumpa og trøbbel i angrep. Men Nora Mørk lover at skaden ikke skal stoppe henne. Behandlingen startet rett etter kampslutt.

Massør Marius Eriksrud tok hånd om Mørk rett etter at hun hadde scoret Norges nest siste mål og servert pasningen til matchvinner Marit Malm Frafjord 30 sekunder før slutt. Men det var i 1. omgang Nora Mørk falt og slo høyre rumpeballe.

– Jeg landet godt på baken. Den sitter nok litt. Men jeg er ganske sikker på at det går over. Herre Gud det gjør bare vondt og kommer sikkert til å bli litt stivt, sier hun og er klokkeklar på at hun er tilbake på banen tirsdag.

– Nei, nei, er du gal. Vi har to sjanser på å sikre semifinalen. Det skal vi gjøre. Vi skal begynne allerede mot Ungarn og sette spikeren i kisten. Vi har gjort en god jobb til nå og skal bare fortsette. Selv om vi mangler den supre kampen, sier Mørk.

AU DA!: Her går det rett på ratata for Nora Mørk. Hun måtte gå av banen etter smellen i bakenden. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hun klarte ikke å komme seg opp igjen da hun fikk smellen.

Jeg kjente det godt og det var litt irriterende at jeg ikke kom meg opp og måtte stå over tre angrep. Det gjorde såpass vondt at jeg ble liggende.

– Du må regne med å få litt is på baken?

– Ja, forhåpentligvis blir det noe. Dette er nytt for meg. Vi må bare se det blir til, sier hun med en liten latter. Hun kom i pressesonen med en stor isbandasje på kneet også.

– Kneet er det vanlige. Det er stabilt dårlig, ler hun ubekymret. Nora Mørk er vant til å ha det tøft. Før kampen forsvarte hun klyping og kloring på banen.

Norge startet med 6–0 på åtte minutter, men måtte til slutt slite seieren i land i en dramatisk avslutning.

– Her gjorde vi en fantastisk start og en veldig god 1. omgang. Vi har enda mer å gå, men har seks poeng i mellomrunden. Det ganske godt gjort.

Norge slet tungt mot det danske offensive kvinne-mot-kvinne forsvaret. Åtte mål i 2. omgang er dårlig uttelling for et lag som i oppkjøringen har scoret to ganger 31 mål mot danskene.

– Jeg synes først og fremst å sette ballen i mål. Vi spiller oss frem til mange gode sjanser og brenner to straffer. Vi kunne fort scoret seks mål til. Dette er opp til oss selv, mener Nora Mørk som bommet syv skudd på rad midt i kampen.

– Det påvirker meg ikke. Jeg tenker at jeg skal prøve å rette opp neste gang. De preller veldig fort av. Så lenge vi vinner så er jeg fornøyd. Jeg følte at jeg gjorde alt jeg kunne, sier hun etter til og med å ha scoret med høyrehånden i starten av kampen.

– Det blir for mye surr, mener kaptein Stine Bredal Oftedal om angrepsproblemene etter hvert som kampen skred frem.

– Egentlig er det beste vi vet å møte lag som møter oss så høyt. Det går mer på å finne flyten og klare å skape litt mer bevegelse før vi går i duellene. Nå går vi rett i duellene og blir for stakkato. Vi blir for fristet av de rommene vi ser, mener Oftedal som periodevis var strålende i angrep, men hadde store forsvarsproblemer mot danskene.

Hun forsvant ut etter 14 minutter i 1. omgang for en svært god Marta Tomac. Hun kom også inn i sluttfasen og var sammen med forsvarskjempene Malm Frafjord og Silje Waade Norges beste spiller. Frafjord avgjorde kampen endelig med sitt 11. mål på sitt 11. skudd i EM.

– Det var ikke verdens fineste mål, men den gikk i mål, sier hun.