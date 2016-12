Emilie Hegh Arntzen gjorde som pappa sa: – Ta sjefsrollen

HELSINGBORG (VG) (Ungarn-Norge 23-24) Mamma Hanne Hegh er en håndball-legende. Men det er pappa Emilie Hegh Arntzen (22) virkelig snakker med om spillet. Mot Ungarn gjorde datteren som Ketil Arntzen sa. Hun tok sjefsrollen.

– Han har bedt meg ta sjefsrollen som jeg har hjemme og være direkte på mål. Det sa han før denne kampen også, sier Hegh Arntzen etter sine beste minutter for Norge. Hun scoret fem mål på åtte minutter.

– Nå tok hun virkelig sjefsrollen. Hun var mye tydeligere i angrepsspillet. Om Emilie hadde satt straffen i 1. omgang kunne hun ha scoret 10 mål i en slik kamp som dette. Men det er kanskje bra at hun ikke gjør det. Det er viktig å ta stegene i riktig rekkefølge, sier Ketil Arntzen til VG.

Hun briljerte med både høye froskeskudd og en såkalt dobbeltfrosk. Hun kom også på et susende gjennombrudd.

– Det kom en finte også. Det er en god følelse. Jeg følte meg trygg i en viktig kamp. Det er veldig deilig. Jeg liker meg når det smeller, sier datteren som fortsatt har et stykke igjen til mammas 11 scoringer mot Tsjekkoslovakia under VM i 1986.

Pappa så kampen hjemme i Skien sammen med mamma. Onsdag er det nøyaktig 30 år siden moren ble et ikon da hun løp rundt med det norske flagget på velodromen i Rotterdam. Håndballjentene tok sin aller første medalje.

Mamma støtter alltid datteren og var også på plass under OL i Rio. Men faren trener Gjerpen i eliteserien og snakker stadig med datteren om selve håndballen.

Hun sender meg lykke til melding hver gang. Men det blir ofte med det. Han er litt mer faglig. Det er han jeg snakker håndball med, forklarer hun selv.

KAPTEINSROS: Da Stine Bredal Oftedal slet tungt tok Emilie Hegh Arntzen sjefsansvar. I forgrunnen feirer Veronica Kristiansen og Silje Solberg semifinaleplassen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Emilie gjør egentlig det samme som i Byåsen. Det er snakk om å få frem den rette energien på dette nivået og ta føringen. Men jeg synes egentlig hun har utviklet seg mest i forsvar. Hun er blitt tydeligere, blir ikke overrasket av sperrer og har tatt nivået, sier faren.

Hun får mye ros av lagvenninnene.

– Det var godt for laget å få noen skudd fra distanse. Det har det ikke vært for mange av i dette mesterskapet. Dette var veldig deilig for Emilie. Hun kan komme utpå i hvilken som helst kamp. For det er bra nok. Det er utrolig godt å få en slik kamp hvor du føler at du bidrar. Godt for kropp og sjel, beskriver Nora Mørk.

– Jeg liker når det er temperatur og vi må prestere. Når det går veien da er det bare moro å spille. Jeg følte at jeg fikk tatt med meg litt av det jeg gjør hjemme i Byåsen. Man tenker kanskje at jeg ikke er en som skal sette så stor fart, men jeg liker å gjøre det. Litt mye sideveis og ikke så ivrig på skuddet i 1. omgang og da blir spillet mitt mye dårligere, jeg blir mer passiv og det blir mye synligere når jeg skal spille inn til linjen, sier hun.

Foreldrene kommer til Göteborg fredag. Da møter Norge enten Frankrike, Nederland eller Tyskland i EM-semifinalen. Men så langt har ikke Emilie Hegh Arntzen ser frem til å møte Tsjekkia i den betydningsløse kampen onsdag.

GJERPEN-TRENER: Ketil Arntzen trener til daglig Gjerpen. Den gamle storklubben kjemper for å overleve i eliteserie-comebacket. Foto: Privat

– Det er veldig deilig å ha semifinalen sikret. For oss er også kampen mot Tsjekkia viktig. Det er et godt lag. Vi er avhengig av å ha en god følelse inn i en semifinale. Jo mer spilletid jeg får desto bedre blir det. Får jeg sjansen så håper jeg å ta den på samme måte som i dag, sier hun.

Emilie Hegh Arntzen mesterskapsdebuterte med så vidt å komme på banen da Norge vant EM-gull for to år siden. Hun kom ikke med til VM for ett år siden, men trente seg til et nytt nivå fysisk og kapret både en OL-plass og betydelig mer spilletid i Rio i sommer.

Nå satser hun for første gang på heltid. Studiene til barnevernspedagog er satt på vent.

– Det støtter jeg henne i, sier faren.

– Nå er det et riktig valg å trene to ganger om dagen og satse alt på håndballen. Studere kan hun gjøre senere, sier Ketil Arntzen.