EM-legenden tror på norsk gull

GÖTEBORG (VG) Silje Solberg strålte på formiddagens trening. EM-legenden Karoline Dyhre Breivang spår gull i kveld. Og får full støtte av TV 2-ekspert Randi Gustad. Begge mener keeperspillet blir avgjørende.

– Jeg tror så absolutt på Norge. Men finalen mot Nederland kan bli mye tøffere enn VM-finalen i fjor, sier Dyre Breivang (36) med hele fem EM-gull på merittlisten.

AVSLUTNINGEN: Karoline Dyhre Breivang avsluttet landslagskarrieren med å heve EM-trofeet for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Nederland lar seg ikke slå like enkelt. I forhold til å vinne kampen mener jeg Norge er favoritt 70/30. Men jeg tror Nederland vil henge med lenge. De har fått finaleerfaring og har vokst med Helle Thomsen som trener, følger Randi Gustad (39) opp.

De to vant EM-gull sammen for 12 år siden. Breivang tok sin femte og siste EM-tittel som lagkaptein i Budapest for to år siden. Finalen mot Spania ble hennes siste av totalt 305 landskamper. Det er rekord for håndballjentene.

– Nederland er det landslaget som har styrket seg mest etter OL. I VM-finalen for ett år siden var de preget av stundens alvor. Nå har de en finale innabords. Nederland spiller svært fartsfylt håndball. Dette blir annerledes, tror Breivang.

Hun fikk en datter 27. oktober, skulle ut på løpetur rett etter VG snakket med henne, og satser på et comeback for Larvik senere i sesongen.

– Målvaktspillet blir avgjørende. Norge har tidligere klart å finne ut av Nederlands keeper Tess Wester, minner hun om.

– Norge er gode på å analysere. Keeperduellen blir viktig. Der tror jeg Norge stiller sterkest med Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø, sier Randi Gustad.

Hun er klart mest imponert av Norges forsvarskvaliteter i EM. Gustad trekker frem Marit Malm Frafjord og Silje Waade som nøkkelen til at forsvarsrekken har fungert noe nær perfekt i syv EM-kamper.

– Silje Waade har imponert meg. Hun får Norge mye glede av fremover. Det er alltid viktig å ha en god forsvarsspiller på høyresiden der motstanderne ofte har en god skytter, forklarer Karoline Dyhre Breivang som selv i en årrekke gjorde jobben på denne nøkkelposisjonen.

Hverken Breivang eller Gustad er like imponerte av det norske angrepsspillet.

– Norge har prioritert forsvarsspillet og det er kanskje derfor, sier Breivang, som også trekker frem at EM kommer rett etter OL. Flere andre av toppnasjonene har scoret færre mål i Sverige enn i Rio.

Flest EM-gull Disse jentene har flest EM-triumfer for Norge. 5 gull: Karoline D. Breivang og Linn-Kristin R. Koren. 4 gull: Kari A. Grimsbø, Katrine Lunde, Kari Mette Johansen. 3 gull: Camilla Herrem, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke, Tonje Larsen, Kristine Lunde-Borgersen, Gro Hammerseng Edin, Else-Marthe S. Lybekk og Tonje Nøstvold.

Håndballjentene spiller sin åttende strake EM-finale siden 2002. Karoline Dyhre Breivang har spilt seks av dem. Hun mener gode forberedelser er mye av årsaken til den enorme EM-suksessen.

– Vi møter ofte toppnasjonene før mesterskap. Før EM møtte jo Norge Frankrike to ganger og hadde med seg den erfaringen inn i semifinalen, sier hun.

Men Nederland har ikke Norge møtt siden 36-26-seieren i OL-bronsefinalen 20. august.

– Jeg tror det blir jevnere nå. Men det trodde jeg også foran VM-finalen i fjor. Da sto det 20–9 ved pause, ler Breivang.

EM-finale Norge-Nederland, kl. 18.00, TV 3