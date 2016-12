Debutanten Boge Solås (18) fryktet ikke det røde kortet

HELSINGBORG (VG) Hun mesterskapsdebuterte med to utvisninger på bare ni minutter. Men Kjerstin Boge Solås (18) fryktet ikke å bli vist opp på tribunen.

En ny tominutter ville gitt sunnfjordingen rødt kort i første forsøk. Tertnes-spilleren hevder at tankene ikke gikk i den retning.

– Jeg tenkte faktisk ikke på det. Jeg klarte å omstille meg og jobbe mer med beina, sier hun etter to ganger to minutter ute på sidelinjen i starten av 2. omgang.

Både Nora Mørk og trenerteamet snakket med ungjenta. Hun samlet seg godt – og fikk fart på beina i stedet for armene.

– Jeg har fått en del tominuttere. så jeg er vant til det. Jeg følte at jeg klarte å justere meg etter de to utvisningene, sier hun.

Norges yngste EM-spiller gjennom tidene sto fjes til fjes med en av verdens beste skyttere, Andrea Penezic. Hun gjorde oppgaven godt i en omgang der Norge ikke slapp inn mer enn syv mål.

– Det var gøy. Jeg har sett en del på dem og var forberedt på det som kom, sier hun etter 18-målsseieren.

– Jeg føler at vi klarer å kjøre over dem, sier Kjerstin Boge Solås som spilte for moderklubben Dale og Førde før hun flyttet til Bergen foran forrige sesong. For første gang er en av håndballjentene fra Sogn og Fjordane.

Mot slutten fikk 18-åringen også prøve seg litt i angrep, men kom ikke til sin skudd i sin landskamp nummer åtte.

Fredag venter OL-vinner Russland!