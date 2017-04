Camilla Herrem vender hjem – comeback i Sola

Camilla Herrem (30) vender hjem fra profflivet i utlandet. Hun gjør comeback i moderklubben Sola etter 11 år i Byåsen og utlandet.

– Det er på tide å komme hjem. Alle som kjenner meg vet at jeg er hjemmekjær. Jeg savner både Steffen (Stegavik) og familien. Nå er det på tide å slutte å leve i en koffert, sier hun selv og lover at det blir for godt.

– Det har alltid vært en drøm for meg å komme hjem.

Den overraskende overgangen fra Vardar i Makedonia ble offentliggjort på en pressekonferanse klokken 12.00. Herrem var opprinnelig bundet til Skopje-klubben ut neste sesong, men avslutter nå utenlandsoppholdet med Final 4 i Champions League neste helg.

– Det hadde vært fantastisk stort for meg å avslutte med å vinne Champions League, sier hun.

Les også: Herrem tjener fett i Makedonia

– Camilla ønsket å komme hjem til mann og hus. Vi har lirket henne ut av kontrakten med Vardar. Hun har skrevet en 3-årskontrakt med Sola og satser videre på landslaget mot Tokyo-OL i 2020, opplyser hennes agent Øystein Dalen til VG.

– Jeg har snakket med Thorir (Hergeirsson) om dette, sier hun og lover full satsing de neste årene.

– Jeg vil fortsette om å kjempe om en plass på landslaget. Jeg vet hva som skal til, og vet at det er mulig å få til i Sola.

– Mine ambisjoner høye. Jeg håper å forsterke Sola, sier hun og får drakt nummer 77 i klubben.

NRK sender pressekonferansen fra Åsenhallen direkte. Herrem er med på Skype fra Makedonia.

Ektemannen Steffen Stegavik har denne sesongen spilt for Rogaland-klubben Nærbø.

– Det aller største er å flytte hjem til Steffen og familien.

Herrem og ektemannen har vært sammen i 11 år, men har bare bodd sammen i tre av dem. Herrem passerte 30 sist høst. På spørsmål om hun har lyst på barn svarer hun:

– Selvfølgelig. Jeg blir jo ikke yngre. Vi får ta det som det kommer. Men vi har ikke planlagt noe.

Lagvenninnene hyller: – Verdens beste venstrekant

Venstrekanten fortalte til VG under håndball-VM i desember at hun tjente fett på Balkan og sparte til hus hjemme på Sola. Det gikk bare noen måneder før huskjøpet var på plass.

Nå kommer hun selv etter. Sola endte på 8. plass i årets Grundig-liga med 12 poeng på 20 kamper. Hennes nye klubb ble slått ut av Vipers i sluttspillet. Der gjenforenes hun med tidligere landslagsspiller, Tonje Nøstvold.

– Tonje har vært helt fantastisk denne sesongen og står i spissen for mange unge og lovende spillere, sier hun.

Camilla Herrem vil neppe få den samme millionlønnen i Sola som i Makedonia.

Herrem skadet på kjøkkenet: – Jeg kastet opp

– Men dette er en god avtale for alle parter, sier Dalen uten å ville røpe noe mer rundt det økonomiske.

Camilla Herrem vil først og fremst være håndballspiller i Sola. Men er åpen for å hjelpe klubben med markedsmessige ting og kan ifølge agentene tenke seg å bidra til undervisningen av unge spillere både i klubben og gjennom skoleverket.

Herrem kjente på ensomheten: – En tom følelse i kroppen

Venstrekanten spilte åtte sesonger i Byåsen etter at hun forlot Sola. De tre siste sesongene har hun spilt for Baia Mare i Romania og danske Holstebro før hun dro til Makedonia.

Herrem vant cupvinnercupen med Holstebro sist sesong. Det er hennes foreløpig eneste triumf internasjonalt på klubbsiden, men med landslaget har Norges visekaptein vunnet ett OL-gull, to VM-gull og fire EM-gull.

– Jeg har veldig lyst til å hjelpe yngre på håndballinjen, sier hun og har allerede hatt samtaler med Sola Videregående Skole.

VG oppdaterer saken.