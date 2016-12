Camilla Herrem tjener fett i Makedonia: Sparer til huskjøp

Nora Mørk vil ikke hviles: – Vi må passe på henne

HELSINGBORG (VG) Nora Mørk (25) ønsker mest mulig spilletid i EM. Men kan etter et tøft år fort få litt hvile mot Kroatia onsdag. Landslagslegen mener det er fornuftig å passe på at det ikke blir for mye for angrepsesset.