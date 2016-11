Camilla Herrem ga Danmark sjokkbehandling

STAVANGER (VG) (Norge-Danmark 31-25) Hun brukte bare 18 minutter på å sette danskene helt ut. Med fem strake kontringsmål avgjorde Camilla Herrem EM-oppkjøringen lenge før pause.

– Helt fantastisk, sa hjemmehelten etter kampen.

Håndballjentene ledet hele 11-3 over et Danmark som ikke lenger er hva de var frem til OL-gullet i 2004. Nå har danskene mål om å bli blant de 12 beste når EM starter neste helg.

De regjerende europamesterne, Norge, har helt andre ambisjoner. Som vanlig er målet medalje og drømmen gull. Kari Aalvik Grimsbø startet oppkjøringskampen i et nesten fullsatt Dnb Arena med gode redninger og enda bedre kontringspasninger.

– Det kunne vært 15 hender mellom meg og ballen, men den hadde likevel kommet. De pasningene til Kari var så presise. Det var bare deilig, beskriver Camilla Herrem.

Bortsett fra et uhell med kjøkkenkniven har Herrem hatt en høst uten tap for sin nye klubb, Vardar, i Makedonia. I oktober ledet hun Norge til tre seire og 31-19 over danskene på bortebane.

Hjemme i Stavanger var ikke 30-åringen noe mindre nådig. Venstrekanten, som bommet på det siste skuddet i den tapte OL-semifinalen mot Russland, var stødigst på labben av samtlige norske jenter i den avgjørende 1. omgangen. 4250 tilskuere hylte seg hese på Sola-jenta.

– Det er ikke så ofte jeg får spille. Det er alltid en god følelse. Det kribler alltid i magen. Jeg vil vise hjemplassen min at jeg kan noe. Det gir meg den ekstra energien, sier hun.

VG-børsen Kari A. Grimsbø 7 8 redninger/18 skudd – 0 feil Silje Solberg 5 7 redninger/25 skudd – 0 feil Emilie H. Arntzen 2 0 mål/0 skudd – 1 feil Veronica E. Kristiansen 4 1 mål/4 skudd – 1 feil Vilde M. Ingstad 4 1 mål/2 skudd – 1 feil Nora Mørk 6 5 mål/8 skudd – 3 feil Stine B. Oftedal 6 4 mål/4 skudd – 2 feil Malin Aune 3 0 mål/0 skudd – 0 feil Marit M. Frafjord BB 8 7 mål/8 skudd – 0 feil Silje Waade 5 0 mål/1 skudd – 0 feil Amanda Kurtovic 7 6 mål/8 skudd – 0 feil Camilla Herrem 7 5 mål/5 skudd – 0 feil Sanna Solberg 4 0 mål/0 skudd – 0 feil Marta Tomac 5 2 mål/4 skudd – 1 feil Vurdert av Jostein Overvik

Tett fulgt av Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Marit Malm Frafjord var hun Norges dominerende spiller i den gode 1. omgangen. Norge ledet 17-10 ved pause og hadde seieren i sine hule hånd med klister.

I starten av 2. omgang ble både Herrem, Bredal Oftedal og Grimsbø satt på benken. Norge slet med forsvarsspillet, var unøyaktige i angrep, og Thorir Hergeirsson måtte ta time out på stillingen 20-15 etter 37 minutter.

Det hjalp litt. Marit Malm Frafjord satte inn et hattrick på strek. Hun har hatt en bra høst i Larvik og viste at hun kan gjøre det sterkt i Heidi Løkes gravide fravær. Hun var sammen med Herrem Norges beste spiller og endte på syv scoringer.

– Jeg har hatt en fin høst i Larvik. Jeg har fått mange skudd. Det er artig å kunne være en del av angrepsspillet også. Selv om jeg er veldig glad å spille i fosvar også, sier hun.

Også Amanda Kurtovic fant igjen målteftsen fra OL-bronsefinalen da hun satte inn fem kjappe mål etter pause. Etter hvert kom også Silje Solberg i gang med redningene som ga henne EM-plassen i kamp med Katrine Lunde.

Seieren var aldri truet. Men Norge imponerte ikke like mye etter pause og har en god del å rette på i både angrep og forsvar i de 10 dagene frem til EM.

Lørdag fortsetter Norge Møbelringen Cup mot Frankrike i Stavanger, mens Russland er motstander i EM-generalprøven søndag. EM åpner mot Romania i Helsingborg 5. desember.