Best på VG-børsen: Frafjord, Mørk og landslagssjefen

GÖTEBORG (VG) Hun vant sitt første gull for Norge på fire år og var best på VG-børsen. Marit Malm Frafjord (31) deler tittelen som Norges beste EM-spiller med Nora Mørk (25).

Begge har prestert til et snitt på 7,13 på VG-børsen som går fra 1 (bunn) til 10 (toppkarakter). Også Thorir Hergeirsson ender opp på nøyaktig samme snitt som Norges angreps- og forsvarssjef i EM. Landslagsjefen har gjort et godt EM på benken.

– Jeg har spilt et bra mesterskap og må være fornøyd med det, sier Frafjord til VG.

Hun spilte til et VG-snitt på 6,60 under VM i 2009 og til 6,44 da VM-gullet ble sikret i Brasil for fem år siden.

– Det er flere som sier at dette har vært mitt beste mesterskap. Jeg klarer ikke helt å huske. Det er ganske lenge siden.

Best på VG-børsen Gjennomsnittskarakter etter åtte EM-kamper. Marit M. Frafjord 7,13, Nora Mørk 7,13, Silje Solberg 6,71, Veronica Kristiansen 6,50, Silje Waade 6,25, Camilla Herrem 5,88, Emilie H. Arntzen 5,86, Marta Tomac 5,29, Amanda Kurtovic 5,25, Vilde Ingstad 5,20, Stine B. Oftedal 4,88, Sanna Solberg 4,85, Kari A. Grimsbø 4,83, Malin Aune 4,67, Kjerstin B. Solås 4,50, Stine Skogrand 4,00. Thorir Hergeirsson 7,13

Nora Mørk har variert mer enn Frafjord, men dro til med en fantastisk finale, 12 mål, ni målgivende og 10 poeng på VG-børsen.

– Jeg er fornøyd, vi spiller smart, og endelig er jeg effektiv fra både straffemerket og bakfra. Det var et passende tidspunkt å melde seg på, sier Nora Mørk som både havnet på turneringens All Star Team – sammen med Camilla Herrem – og ble EM-toppscorer med sine 53 mål.

Nærmest Frafjord og Mørk på VG-børsen kommer keeper Silje Solberg og stabile Veronica Kristiansen. Mens Silje Waade har gjort en knalldebut til 6,25 poeng.

Hun kom til pressesonen med gullhatten på.

– Jeg har egentlig ikke noen ord. Det har vært en stor opplevelse gjennom mange kamper, sier hun til VG. Byåsen-spilleren spilte nesten ikke angrep, men scoret likevel seks mål på bare syv skudd.

Tittelen som Norges mest effektive spiller gikk likevel til Marit Malm Frafjord. Forsvarssjefen scoret på hele 27 av 30 skudd. Det gir en skudduttelling på 90 prosent av åtte kamper.

Det var verdt et glass champagne. Minst. For Larvik-spilleren som ikke har opplevd en gullfeiring med Norge siden OL-gullet ble sikret i London i 2012.

Mandag vender hun tilbake til Norge med buss. 29. desember venter en ny finale. Larvik møter Tertnes i cupfinalen i Oslo Spektrum.