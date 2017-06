OSLO SPEKTRUM/KOLBOTN (VG) (Norge-Litauen 30-20) En glimrende Torbjørn Bergerud sikret EM-plassen nøyaktig 70 år etter Norges aller første landskamp. Den spilte Torgeir Sandboe.

Det er 1180 kamper mellom keeperprestasjonene til Torgeir (89) og Torbjørn Bergerud (22).

– Vi ble mobbet litt av fotballgutta. De mente vi drev med en frøkensport. Slik er det i hvert fall ikke i dag. Håndballen er blitt ganske brutal, vil jeg si, sier sprekingen som fortsatt både kjører bil og steller hjemme i Oppegård.

Bergerud satte opp veggen: Håndballgutta klare for EM

– Det er stilig. Kult, sier Bergerud når han får overbragt hilsen fra Sandboe, som voktet det norske buret mot Finland på Bislett 17. juni 1947.

I januar skal Norge ut å kjempe om den første EM-medaljen under mesterskapet i Kroatia. EM for to år siden ga 4. plass.

– Vi har lyst på medalje. Ingen tvil. VM-sølvet ga mersmak. Det kan svinge, men målsettingen er medalje selvsagt, sier håndballårets store komet. Med sine 19 redninger bidro Bergerud til at Litauen ble slått enkelt.

Han var ikke en gang var født da den gamle Nordstrand-keeperen ble pensjonist.

Les VG-analysen: Tidenes beste sesong for Norge

Håndballgutta avsluttet supersesongen med å sikre seg EM-billetten. Halvannen mil i østlig retning, på Kolbotn, så Torgeir Sandboe det hele hjemme i stua.

– Jeg så redningen til Bergerud på straffen i VM. Den kom nok på ren impuls, mener den virkelige gamlekeeperen til Norge mens han holder stokken.

På dagen 70 år tidligere voktet han buret for Norge i den aller første herrelandskampen i håndball. Den da 19 år gamle Nordstrand-keeperen var en av de 10 som 17. juni 1947 tapte 8-11 for Finland utendørs på Bislett.

VG 1947: Ingen tvil at keeperen også sto i fokus da Norge spilte sine første landskamper i 1947. Torgeir Sandboe var Norges beste i dem begge. Faksimile fra VG

– Det var stort. Klart det var stort, sier Torgeir, som fyller 90 til høsten. Den kritiske VG-reporter Leif Isdahl skrev: «Den eneste som spilte i vanlig stil var keeperen, Torgeir Sandboe».

Han fulgte opp fra Helsingfors i landskamp nummer to høsten 1947: «Det norske lags og banens bestemann var keeper Torgeir Sandboe. Hans mange redninger da finnene bombaderte vårt mål som verst i første omgang, vil bli husket lenge.»

Selv husker ikke helten fra 10-10-kampen alle detaljer.

Ekstreme håndballjenter: 20 strake seire

– Men vi tok privatfly til Finland. Det var spesielt på den tiden, husker han. Interessen for idrett var enorm rett etter krigen. Hele 5000 tilskuere så den første herrelandskampen på Bislett. Året før hadde 10.000 - inkludert dagens konge - den første kvinnekampen samme sted.

– Det er morsomt å høre. Og imponerende at de tok privatfly den gangen, sier lagkaptein Bjarte Myrhol.

Torgeir Sandboe fikk aldri oppleve seier i løpet av sine fire landskamper. Han kaller 18-6-tapet for Sverige i 1950 for «skrekk og gru» og avsluttet for Norge med 4-7-tap for svenskene året etter. Da spilte han sammen med broren, Ivar (26 landskamper), som senere sto i bresjen for byggingen av Norges første rene håndballhall, Nordstrandshallen. Broren opplevde i 1954 for håndballguttas første seier – mot Danmark i Haugesund i landskamp nummer 10.

Heltene fra Sandboes barndom: Les om bronselaget fra 1936

Selv sluttet Torgeir Sandboe etter å kun å ha sluppet inn tre mål mot Gamlebyen i NM-finalen i 1953. Men fortsatte med forsvar i hele sitt yrkesliv. Han ble nemlig oberstløytnant i hæren og opplevde gjennom en lang karriere blant annet å undervise senere spiondømte, Arne Treholt, på Forsvarets Høgskole.

Men det er en helt annen historie.

Håndballen kom Norges første landslagskeeper aldri tilbake til. Torbjørn Bergerud har så vidt begynt på sin internasjonale karriere. Keeperen fortsetter i danske Holstebro, men nå blir det pause for karen fra Røyken i Buskerud.

– Rett hjem til mor, beskriver banens beste i lørdagens håndballfest.