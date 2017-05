Sagosen hylles i Frankrike: – Eksepsjonell

Det norske håndballfenomenet Sander Sagosen (21) roses opp i skyene av fransk presse etter torsdagens storkamp.

Unggutten fra Trondheim scoret 13 mål og fire målgivende pasninger da Norge tok en råsterk femmålsseier i VM-kvalifiseringen mot Frankrike i Oslo Spektrum.

«En eksepsjonell Sagosen», skriver den franske avisen L'Équipe i torsdagens papirutgave.

– Kvelden bekreftet at PSG, ved å signere Sander Sagosen i de tre neste sesongene, har skaffet seg en ekte juvel, skriver avisen.

Les mer: Hemmeligheten bak Sagosens kanonkamp

Sammenlignes med verdens beste

– Det 21 år gamle vidunderbarnet leverte en prestasjon i Nikola Karabatic-klasse, med 13 mål, fire målgivende pasninger og alt det som tallene ikke forteller: Hans enorme påvirkning i det oppbyggende spillet og klasseinvolveringer også i forsvar, skriver L'Équipe.

Lest denne? Karabatic hyller Sagosen

Sagosen gjennomfører overgangen til PSG til sommeren, der han blir lagkamerat med Karabatic, som er ansett som verdens beste håndballspiller. Den franske stjernen har tidligere ønsket nordmannen velkommen til klubben.

– Sander er et av de største talentene håndballen har akkurat nå. Han kan gjøre alt på en håndballbane, og jeg er veldig glad for at han kommer til Paris, sa Karabatic til VG i januar.

Slik sammenligner ekspertene ferdighetene til Sander Sagosen og Nikola Karabatic:

– Strålende

Det er ikke bare L'Équipe som trekker frem Sagosens imponerende prestasjon i Spektrum. Nordmannen blir også nevnt på PSGs hjemmeside.

– Den fremtidige pariseren Sander Sagosen var i strålende form og var ustoppelig foran det franske målet, skriver klubben.

Kjæresten Bredal Oftedal: Bor 134 mil fra Sagosen

– Norge dominerte kampen, anført av en enorm Sander Sagosen, skriver Reuters France.

– Sagosen var eksepsjonell, skriver France Info.

På Twitter er det åpenbart mange franskmenn som lar seg imponere: «Monster», «umenneskelig» og «overdrevent god» er blant ordene som brukes for å beskrive trønderen.

Sagosen fikk danse-refs av lagkameratene:

I tillegg til Sagosen får også keeper Torbjørn Bergerud sin del av æren for den norske seieren. Sisteskansen leverte 27 redninger.

– Keeperen Torbjørn Bergerud, som var VMs store åpenbaring, var nesten motbydelig god i går, skriver L'Équipe i papiravisen dagen derpå.

Den franske landslagstreneren Didier Dinart roser det norske laget etter tapet.

– De revansjelystne nordmennene viste mye engasjement, mens vi manglet aggressivitet. Og jeg burde uten tvil tatt mer initiativ i andre omgang, sier han ifølge L'Équipe.