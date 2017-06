Norge-trener Berge vil ha revansje når de møter Frankrike i EM

I januar ble Frankrike for sterke for Norge i VM-finalen. Om et halvt år møtes de igjen - i EM-gruppespillet.

– Jeg likte at vi trakk Frankrike. Jeg ønsker meg en revansje fra VM-finalen og fra bortekampen i kvalifiseringen, sier Norges landslagssjef Christian Berge etter å ha sett gruppene til det kommende EM-sluttspillet bli trukket.

Der fikk han se Norge havne i gruppe med verdensmester Frankrike, Hviterussland og Østerrike i mesterskapet i Kroatia kommende januar.

Det smaker godt for sjefen, som de to siste mesterskapene har ført Norge til bronse (i EM 2016) og sølv (i VM 2017).

For da lagene møttes i Paris 29. januar, i VM-finalen, ble de franske stjernene for sterke for Berges menn. Slik vil han ikke at det skal gå når lagene kjemper om avansement fra gruppespillet i EM.

– Blir det revansje?

– Jeg håper det. Jeg har lyst på det, i alle fall, sier Norges trener.

Norge kvalifiserte seg til EM etter at Keeper-Bergerud stengte buret mot Litauen.

REVANSJELYSTEN: Christian Berge hadde mye å tenke på under VM tidligere i år, selv etter at de slo Kroatia i semifinalen. Nå håper han på revansje mot Frankrike, som ble for sterke i VM-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tapte i EM-kvalifiseringen

Sist gang lagene møttes var i EM-kvalifiseringen i starten av mai. Også da ble Frankrike for sterke hjemme i Frankrike, og slo Norge 28-24. Det resultatet gnager fremdeles i Berge.

– Vi hadde mer inne en vi fikk vist, mener han.

Selv med tap borte mot verdensmesterne, tok Nore seg til slutt trygt til EM-sluttspillet etter å ha blitt nummer to i kvalifiseringsgruppen - to poeng bak Frankrike.

Landslagssjef Christian Berge var skuffet over finaletapet i VM:

Venter tøff motstand

I tillegg til de franske verdensmesterne, skal Norge møte Østerrike og Hviterussland. Hviterusserne var seedet på nivået over Norge, mens Østerrike var blant de dårligst seedede lagene i trekningen.

Berge er ikke i tvil om at alle motstanderne kommer til å gi Norge hard kamp på veien mot et eventuelt avansement.

– I EM er alle lagene gode, men det kunne kanskje vært verre. Vi kunne havnet i en skandinavisk gruppe med Sverige og Danmark, sier han.

Slik er EM-gruppene:

Gruppe A: Kroatia, Sverige, Serbia, Island

Gruppe B: Frankrike, Hviterussland, Norge, Østerrike

Gruppe C: Tyskland, Makedonia, Montenegro, Slovenia

Gruppe D: Spania, Tsjekkia, Ungarn

Se VG-fotograf Bjørn S. Delebekks bilder fra VM-finalen mellom Norge og Frankrike: