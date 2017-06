Norge møter verdensmesteren i EM

I januar ble Frankrike for sterke for Norge i VM-finalen. Om et halvt år møtes de igjen - i EM-gruppespillet.

For halvannet år siden imponerte de norske håndballgutta alle, og spilte seg helt frem til semifinalen. Der ble det tap mot Tyskland, som til slutt vant EM-gullet.

Et år senere fortsatte fremgangen for Christian Berges lag, da de tok seg til sin første VM-finale noensinne.

Der ble Frankrike for sterke, men Norge kunne feire et sterkt VM-sølv.

I januar 2018 skal Norge igjen bryne seg på de franske verdensmesterne. De ble klart da Det europeiske håndballforbundet (EHF) fredag kveld trakk gruppene til det kommende mesterskapet.

Norge skal i tillegg møte Hviterussland og Østerrike i kampen om å ta seg videre til mellomspillet i det kommende mesterskapet.

Frankrike og Norge møttes også i EM-kvalifiseringen. Da vant Norge 35-30 på hjemmebane, mens de tapte 24-28 i Frankrike.

Franskmennene toppet gruppen med ti poeng, mens Norge ble nummer to med åtte poeng.

Norge kvalifiserte seg til EM etter at Keeper-Bergerud stengte buret mot Litauen.

Slik er EM-gruppene:

Gruppe A: Kroatia, Sverige, Serbia, Island

Gruppe B: Frankrike, Hviterussland, Norge, Østerrike

Gruppe C: Tyskland, Makedonia, Montenegro, Slovenia

Gruppe D: Spania, Tsjekkia, Ungarn

Se VG-fotograf Bjørn S. Delebekks bilder fra VM-finalen mellom Norge og Frankrike: