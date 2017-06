Knuste Belgia: Må vinne lørdag for å gå til EM

(Belgia-Norge 27-43) Med et nytt målrush hadde Norge ikke noen problemer med å slå Belgia. Men lørdag må Litauen settes på plass av Bjarte Myrhol & co. Hvis ikke ryker EM-sluttspill for håndballgutta.

For andre kamp på rad scoret håndballgutta mer enn 40 mål. Det har aldri skjedd før på 1179 landskamper i løpet av 60 år. Likevel er ikke EM-plassen sikret.

– Vi holdt konsentrasjonen i 60 minutter. Det er veldig bra, sier landslagssjef Christian Berge til TV 3.

Etter 32-29-tapet for Litauen i fjor høst, holder det nemlig ikke for VM-sølvvinnerne å spille uavgjort i Oslo Spektrum. Da gå går litauerne til Kroatia-EM på innbyrdes oppgjør. Bare seier gjelder.

VG Børsen Torbjørn Bergerud 6 Espen Christensen 6 Magnus Søndenå 6 Joakim Hykkerud - Sander Sagosen 7 Bjarte Myrhol 8 Kent Robin Tønnesen 6 Magnus Jøndal 7 Kristian Bjørnsen 6 André Lindboe 5 Henrik A. Rød 5 Christian O'Sullivan 6 Magnus Gullerud 6 Eivind Tangen 5 Gøran Johannessen 6 Espen Lie Hansen 5

– Litauen er et klasselag. Det blir beintøft, mener Berge.

Østeuropeerne tapte bare 25–26 for verdensmester Frankrike onsdag. Dermed er Nikola Karabatic & co. uansett klare for EM.

Norge gikk rett i ledelsen i Leuven. Allerede etter seks minutter sto det 5–0.

– De minuttene var det skikkelig klasse over, mener TV 3s ekspert, Frode Kyvåg.

Håndballgutta hadde ingen problemer med å beholde ledelsen utover i en omgang som varierte fra det gode offensivt til det svake i forsvar foran en bra Torbjørn Bergerud.

Keeperen gjorde åtte redninger, men fikk etter hvert mange åpne sjanser mot seg. Belgia spilte konsekvent med syv angrepsspillere. Men gjorde en del feil og slapp før pause inn fem kontringer i tomt bur.

– Kjedelig å se på, mente trener Børge Lund i pausen.

– En konsentrasjonsprøve, sier Kristian Bjørnsen etter fire scoringer i første omgang.

I andre omgang fortsatte målfesten. Til og med målvakt Espen Christensen havnet på scoringslisten da han satte en lang ball i tomt bur. Og da Espen Lie Hansen satte inn Norges 43. og siste mål var det samtidig nummer 15 i tom kasse.

Til sammen scoret Norge hele 26 mål i kontringer.

Bjarte Myrhol ble toppscorer med åtte mål. Kapteinen gikk igjen foran i en kamp der Sander Sagosen spilte mer enn han skjøt. Magnus Søndenå fulgte opp sine 11 mål mot Polen med fire nye mål i Belgia.

– Det var deilig å få en god gjennomkjøring før en tøff kamp lørdag. Vi fikk fordelt på ressursene. Det var bra for meg, sier Søndenå.

PS! Landslagsrekorden var ikke i fare. Norge slo i 1975 Storbritannia 55-5.

