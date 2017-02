Her fortsetter Bergerud showet: – VM ga meg villskapen tilbake

HOLSTEBRO (VG) (TTH-Randers 33-30) Etter en tøff høst i Holstebro har det snudd for Torbjørn Bergerud etter VM. Onsdag leverte han en superomgang i Danmark. Keeperen synes det er «supert» at Christian Berge fortsetter.

Keeperhelten fra VM i Frankrike reddet 12 av av 25 skudd før pause og sørget for at Holstebro fikk et initiativ de aldri ga fra seg hjemme i Gråkjær Arena.

– VM ga meg villskapen tilbake igjen. Den har ikke vært der det første halvåret her i Holstebro. Jeg har vært litt for reservert, litt usikker, uten at jeg egntlig har tenkt over det selv. Nå har jeg fått senket skuldrene og løsnet godt på det, sier han.

Torbjørn Bergerud er ikke i tvil om at det er jobbingen med landslagets keepertrener Steinar Ege som bærer frukter.

– Jeg hadde mange gode samtaler med Steinar gjennom mesterskapet. Det har hjulpet til å få situasjonen til å snu litt. Nå føler jeg at jeg er på rett spor, sier han.

Tirsdag avklarte landslagssjef Christian Berge at han fortsetter med Norge.

– Det er supert. Alle sammen er kjempeglad for det. Jeg skal ikke si at jeg var 100 prosent sikker, men jeg trodde han skulle bli. Jeg tror Christian Berge trives godt i denne jobben.

Bergerud løp inn på parketten med det samme brølet som under VM. Og fortsatte med å redde tre skudd i løpet av de to første minuttene

– Jeg føler at jeg står med litt mer pondus og har litt mer å komme med nå. Det er mer stabilt. Starten har vært fin etter mesterskapet. Førsteomgangen var veldig bra. Jeg var klar til kamp og kom inn i en god rytme. Egentlig har jeg bare problemer med en spiller og det er venstrekanten. Han «pisser» på meg rett og slett.

13 REDNINGER: Torbjørn Bergerud leverte 13 redninger og en redningsprosent på 38 da Randers ble slått. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Randers-toppscorer Lars Skaarup skrudde ballen i en kjempebue rett før pause og de 199 centimeterne til Bergerud klarte ikke å nå ballen før den smatt inn i hjørnet.

– Jeg trodde jo han mistet ballen, men han gjorde jo ikke det. Det var meningen han skulle legge den skruen. Jeg så ekstremt dum ut, ler han.

Etter pause fikk både Holstebro-forsvaret og Bergerud problemer. Han ble byttet ut etter 42 minutter, men kom inn igjen de to siste minuttene og hadde en sikker redning da poengene endelig ble sikret.

Etter ni VM-kamper på 18 dager er Torbjørn Bergerud glad han er tilbake i den lille byen på Vest-Jylland.

– Det var sinnsykt morsomt i VM, men det er deilig å komme hjem igjen til familie og kjæreste og hverdagen igjen. Det er ikke så mye styr hele tiden. Kroppen har klart det fint. Det er ikke det mest fysisk krevende å stå i mål. Men i hodet merker man at det har vært fire uker på samling.

Vignir Svarvarsson (36) – med EM-bronse for Island – er Holstebros mest erfarne spiller.

– Det har vært fantastisk å få Torbjørn Bergerud hit. Han har vist at han er en god målmann. Han er ung, men har høy kvalitet. Han er en fighter som gir alt uansett om det er kamp eller trening. Han har måtte jobbe seg inn her, men han er en dyktig gutt som sto fantastisk for Norge i VM. Det krever et klart hode å komme tilbake til klubben etter noe slikt, sier strekspilleren fra Sagaøya.

Bergerud har stått godt i to seriekamper. Holstebro har vunnet begge etter VM-pausen. Søndag venter ukrainske Motor Zaporosje i Champions League. Svenske Viktor Östlund dominerte Randers-kampen med sine 11 mål.

For Bjarte Myrhol ble onsdagen en stor nedtur etter cuptriumfen sist helg. Skjern tapte sin seriekamp 18-21 for Kolding på hjemmebane.