Hemmeligheten bak Sagosens kanonkamp: Sterkere enn i VM

OSLO SPEKTRUM (VG) (Norge-Frankrike 35-30) Sander Sagosen har aldri spilt en bedre kamp. Hemmeligheten bak 13-målssuksessen mot verdensmesteren er at 21-åringen er blitt sterkere på de tre månedene etter VM-finalen.

– Fysikken er blitt bedre. Helt klart. Han har byttet ut noe fett med muskler, forklarer Christian Berge. VG gir Sagosen toppkarakteren 10 for en briljant forestilling. Landslagssjefen mener at Sagosen var «outstanding» da verdensmesteren ble satt solid på plass i et kokende Oslo Spektrum.

Norge-Frankrike 35–30 Pause: 12–11 EM-kvalifisering. Oslo Spektrum. T: 6900. Dommere: N. Nikolov/G. Nachevski, Makedonia – 6 p. Mål, Norge: Sagosen 13, Tønnesen 5, Bjørnsen 5, Myrhol 4, Magnus Jøndal 4, O’ Sullivan 2, Johannessen 2. Toppscorer, Frankrike: Nedim Remili 7. Utvisninger: Norge 1 x 2 min. Frankrike 2x2 min. VG-børsen: Torbjørn Bergerud 8, Espen Christensen -, Sander Sagosen BB 10, Bjarte Myrhol 8, Kent R. Tønnesen 8, Magnus Jøndal 7, Kristian Bjørnsen 7, Magnus Gullerud 6, Christian O’Sullivan 6, Eivind Tangen 5, Gøran Johannessen 7, Espen Lie Hansen 5.

– Jeg føler meg pigg i kroppen og har ikke vondt noe sted. Samtidig jobber jeg tungt fysisk. Jeg har gått opp noen kilo igjen etter VM. Jeg har lagt på meg noen muskler og gått ned litt på fett. Jeg tar nye steg hele tiden.

Sander Sagosen veier nå 97–98 kg og har aldri kommet meg slik tyngde som mot franskmennene. Syv av hans kommende lagkamerater i PSG kunne lite gjøre med Sagosens ni spille- og fire straffemål. Han scoret på hele 13 av 18 skudd. VMs beste playmaker serverte dessuten syv pasninger som ga mål eller straffe. Påvirkningen på kampen var enorm fra spilleren som slet tungt med kreftene da Norge tapte VM-gullet med syv måls margin i Paris-finalen 29. januar.

Da scoret han bare ett mål. I Spektrum var alt annerledes.

– Jeg traff på det meste og det var deilig. Jeg hadde lyst til å vise meg frem for mine lagkamerater og jeg hadde lyst til å vise meg fem for den norske folk. Det er alltid morsomt å møte de beste og det gjorde vi i dag, sier han.

Han har etter VM lagt en langsiktig plan sammen med sine rådgivere. Målet er å snart være 100 kg og beholde både fart og bevegelig selv om tyngden øker. Den viktigste rådgiveren er pappa Erlend Sagosen – selv gammel landslagsspiller for Norge.

– Dette var rått. Det er dette vi drømmer om. Å få spille i et fullsatt Spektrum er gøy. Det er den kuleste kampen jeg har spilt i Norge, sier han.

– Og den beste prestasjonen?

– Jeg har aldri scoret 13 mål i en landskamp før og å gjøre det mot Frankrike: Det sier seg selv at det var en god kamp. Jeg var bra defensivt og klarte å stå løpet ut. Fysikken min er såpass bra at jeg kan klare å stå begge veier i to ganger 30 minutter, sier han.

Også Bjarte Myrhol gjorde en storkamp på hjemmebane i Oslo. Kapteinen ville under VM ikke løfte Sagosen opp på nivå med håndballsportens aller største stjerner, Nikola Karabatic og Mikkel Hansen.

– Er det mulig å trekke det tilbake, ler Myrhol etter sine fire scoringer mot Frankrike.

– Sander har en etterlengtet X-faktor og kommer til å bli en superstjerne. Det er det ingen tvil om. Hvis han ikke allerede er det da. Dette er så morsomt for norsk håndball. I tillegg er han en knakende god gutt som er den siste som går hjem fra treningene og den siste skriver autografer. Han har hele pakken.

Kent Robin Tønnesen klemte inn fem mål i den fartsfylte 2. omgangen hvor Norge scoret hele 23 mål på Frankrike.

– Det var en stor revansje for oss etter VM-finalen.

Venstrehåndsskytteren nyter å spille med Sagosen.

– Det er fantastisk. Han er allerede en av verdens beste spillere og det er sinnssykt allerede i den alderen han er nå. Han kan bli ufattelig god.

Norge slo også Frankrike i en svært god kamp i fjorårets EM. Årets VM i Frankrike ga to tap for vertene. Nå møtes Frankrike og Norge igjen i Clermont-Ferrand lørdag ettermiddag.

– Nå er det Frankrike som blir revansjelysten. Nå er det vi som skal vise at vi klarer å holde oss opp, lover Sander Sagosen.

Norge underpresterte i den forrige EM-kvalifiseringskampen og tapte mot Litauen i november. Det er likevel liten tvil om at det er Norge og Frankrike som ligger best an til å nå sluttspillet i Kroatia i januar 2018. De avsluttende kampene mot Belgia og Litauen spilles i juni. Den siste mot litauerne i Oslo Spektrum 17. juni.

Det ligger an til å bli en ny revansje for Sander Sagosen.