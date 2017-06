Fyrverkeri av håndballgutta: 41 mål mot Polen!

(Norge-Polen 41-22) Håndballgutta slutter ikke å imponere. Polen ble knust i Elverum søndag kveld. Christian Berges gutter laget 41 mål.

Kantspilleren Magnus Søndenå ble toppscorer med 11 mål (av 12 forsøk) og fikk bestemannsprisen.

– Jeg er veldig stolt og litt lettet. Det var veldig moro. Men det er i kvalik-kampene til uken det gjelder, sa Søndenå i MAX-studioet etter matchen - og innrømmer at han vil ta opp kampen med Kristian Bjørnsen om kantplassen til møtene med Belgia og Litauen neste uke.

– Egentlig burde det ha vært tre bestemannspriser. Også Sander Sagosen og Bjarte Myrhol var fantastisk bra, sa MAX-eksperten Ole Gustav Gjekstad.

Norge spilte en gnistrende 1. omgang og ledet 20-9 ved pause. Det fortsatte nesten like bra den siste halvtimen.

– En kanonomgang av de norske gutta, fastslo Gjekstad som ekspert på MAX etter 1. omgang.

– Norge kjører over Polen!

Håndballgutta gikk direkte fra 9-8 til 17-8: åtte strake mål uten at polakkene kom på scoringslisten.

Sander Sagosen var tilbake og storspilte. Han var nest-sist på det meste, scoret noen mål selv og var stor i forsvar.

– Sagosen er 1. omgangs gigant, fastslo Gjekstad i pauseinnslaget på MAX.

Bjarte Myrhol var også stor, og håndballgutta overkjørte Polen foran Elverumspublikummet. Og i mål var Torbjørn Bergerud igjen god før han ble erstattet av Espen Christensen i 2.omgang.

Norge bare fortsatte å overkjøre Polen i 2.omgang.

– En total ydmykelse, sa Ole Gustav Gjekstad.

Sander Sagosen avsluttet med å sette inn det siste målet til 41-22.

Torsdag vant de norske sølvvinnerne hele 36-30 over Island i sin første match i turneringen i Elverum. Det fortsatte med 21-20 over Sverige etter at 19 år gamle Magnus Abelvik Rød scoret i siste sekund. Norge har altså vunnet samtlige kamper i turneringen.

Norge-Polen 41-22

Målscorere: Magnus Søndenå 11, Bjarte Myrhol 10, Espen Lie Hansen 4, Sander Sagosen 3, Magnus Abelvik Rød 3, Magnus Jøndal 2, André Lindboe 2, Gøran Johannessen 2, Eivind Tangen 2, Henrik Jakobsen 2.