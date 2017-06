Bergerud satte opp veggen: Norge til EM

OSLO SPEKTRUM (VG) (Norge-Litauen 30-20) For fem måneder siden reddet han finaleplassen i VM. I dag var Torbjørn Bergerud (22) tilbake i det umulige hjørnet. Håndballgutta er klare for EM.

22-åringen fikk gang på gang frem brølet fra et stappfullt Spektrum. Han satte opp veggen og reddet til sammen 19 skudd. Espen Christensen plusset på med en strafferedning. 6600 tilskuere reiste seg og hyllet VM-toeren med stående trampeklapp og «Seiern er vår».

Norge måtte vinne og lagde etter hvert rødbetsuppe av motstanderen fra Øst-Europa. Bergerud var en klasse for god for Litauen.

– Det er deilig, det er utrolig deilig å avgjøre på hjemmebane. Kroatia er et håndballand, så vi regner med et flott EM neste år, sier Bjarte Myrhol til Eurosport etter kampen.

En smilende Myrhol ville ikke ha noe tidlig snakk om gull neste år.

– Sølv i forrige mesterskap, kan det bli gull neste år? Alle vil ha det!

– Vi vil ikke snakke om gull enda - men vi vil ha det vi også, sier Myrhol med et glimt i øyet.

Utover i andre omgang ble full fest på lørdagskvelden. veldig mange meldte seg på. Sander Sagosen dominerte – etter en uvanlig forsiktig første halvpart – og Espen Lie Hansen viste seg frem både fart og skuddarm. Kristian Bjørnsen ble også med på scoringsshowet sammen med alltid oppofrende Bjarte Myrhol.

Norge var ikke til å stoppe. Litauerne ble så irriterte at de gikk til angrep på Sagosen, og endte selv med to utvisninger på desperate forsøk.

– Vi vinner fordi vi er et bedre lag. Vi forsvarer oss bra, angriper bra og får gode redninger. Vi får etterhvert hull på ballongen og kjører over dem. Det var sinnssykt deilig å bare kjøre på her i Oslo Spektrum, sier Sagosen til Eurosport.

Litauen var aldri i nærheten av Kroatia. Norge drar i januar i landet hvor håndballgutta EM-debuterte i 2000. Etter 4.-plassen i fjor er et naturlig, høyt mål semifinale og historiens første norske EM-medalje for herrer.

Trekker frem kontringsspillet

Det tok noen minutter før det norske kontringstoget kom i gang før pause. Bjarte Myrhol satte inn 5-4-ledelse først etter åtte minutter og ledelsen var ikke mer enn på 6–5 halvveis.

STØDIG: Bjarte Myrhol har vært glimrende i avslutningen av EM-kvaliken. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Men så var det takk og farvel.

Torbjørn Bergerud tok frem til sammen 10 redninger – 50 prosent er mektig på statistikken.

Mens Christian O'Sullivan sammen med Bjarte Myrhol dro opp tempoet både i forsvar og angrep. I løpet av syv minutter ledet Norge med fem mål og da omgangen var slutt sto det 8–1 i kontringsmål til Norge.

Litauens ene kom i siste sekund. Bergerud var rasende og ga medspillerne inn for en litt for sløv jobb.

Men EM-plassen var for lengst på vei.

– En kamp som forventet med mye duellspill, så får vi den inn i vårt spor etterhvert. Masse innsats i dag, sier landslagssjef Christian Berge, og trekker frem kontringsspillet som en styrke i seieren over Litauen.

Magnus Jøndal sier det var deilig å ikke ha noe stress på tampen av oppgjøret.

– Det er deilig å bare spille uten press og vite at man er klar for EM. Da kan man glede seg. Vi spiller godt og gjør det godt. Spiller vi godt i Kroatia kan vi nå langt.