Berge blir i Norge – får solid lønnsøkning på over 200.000 kroner

Håndball-topp Erik Langerud setter en effektiv stopper for spekulasjonene rundt et jobbskifte for Christian Berge (43). Landslagstreneren blir i Norge - og får en solid lønnsøkning av sjefen med på veien.

Generalsekretæren i Norges Håndballforbund understreker overfor VG at Berge «blir» i sin eksisterende kontrakt som utløper etter EM 2020.

Men det er ikke lenger tvil om at suksesstreneren – som ledet Norge helt til et sensasjonelt VM-sølv for litt over en uke siden – fortsetter i jobben som trener for landets beste håndballgutter etter å ha blitt koblet til en tysk storklubb den siste uken.

– Christian og jeg har hatt en god dialog siden etter VM. Vi har hatt en felles forståelse i noen dager, men har ventet med bekreftelsen.

– Og nå bekrefter du at han blir?

– Ja, sier Langerud til VG.

– Ekstremt motivert



Samme dag som Norge og Berge feiret sølvmedaljene etter finaletapet mot Frankrike i Paris, startet også spekulasjonene rundt hans egen jobbfremtid. Flensburg-Handewitt manager Dierk Schmäschke tok kontakt med 43-åringen før mesterskapet. Berge skal den gangen ha gitt uttrykk for at Norges prestasjoner i VM var fokuset.

Etter å ha landet på Gardermoen etter VM for en drøy uke siden åpnet Berge litt opp om den tyske interessen. Han understreket at han «hadde verdens beste jobb», men hadde «lært seg at man aldri skal si aldri».

Nå er i hvert fall avklaringen kommet. Partene ble enige om at Norge var veien videre denne uken.

– Jeg tror det som ble avgjørende er summen av veldig mye. Jeg opplever ham som ekstremt motivert for jobben med Norge. Han vil fullføre det han har startet på. Han uttrykker at han «en dag vil stå på toppen». Og det er helt sikkert familieliv som også spiller inn, sier Langerud.

Går kraftig opp i lønn



Han forteller at Norges Håndballforbund (NHF) ikke har hatt kontakt med noen klubber så langt. Ifølge NTB skal Flensburg-Handewitt har vært villige til å bla opp mot 2,5 millioner i kompensasjon til forbundet for Berges signatur. Slike samtaler har ikke NHF hatt med den tyske klubben, sier generalsekretæren. Det har heller ikke vært diskutert om Berge kan ha to jobber – én i klubb og en på landslag.

Det Langerud derimot kan avsløre er at han har gitt Christian Berge en lønnsøkning.

– Vi har endret grunnlønnen hans. Han hadde i sin avtale at den skulle vi forhandle 1. januar 2018. Den prosessen har jeg forskuttert litt. Det har vært proaktivt fra vår side. Vi endret betingelsene ti måneder før vi trengte, sier han.

– Og hvor mye er det snakk om?

– Han kommer til å tjene 1.250.000 kroner. Det betyr at våre to landslagssjefer tjener det samme. Det er rammen vi jobber etter. Det er likevel et godt stykke til hva man avlønner i tyske klubber. Jeg må si at jeg aldri har opplevd at Christian har vært opptatt av lønnsdiskusjon, men dette er vår måte å si at vi setter pris på det han har gjort.

Det betyr, ifølge Langerud, at Berge har gått opp et sted mellom 200.000-240.000 kroner i lønn sammenlignet med hans forrige kontrakt.

PS: VG har forsøkt å få kontakt med Berge selv. Han var – ikke overraskende – i en håndballhall, men ikke tilgjengelig tirsdag kveld.

