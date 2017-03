(Larvik-Vipers 30-32) Randi Gustad (39) var med på Nordstrands seier over Larvik den 18. april 2001. Hun ante ikke at det skulle bli historisk.

– Jeg ante ikke at det skulle gå 16 år til neste gang. Vi så ikke rekkevidden av den seieren. Men nå har jeg jo blitt minnet på den kampen i ganske mange år, smiler TV2-eksperten.

– Det har jo vært mer spennende å snakke om når Larvik tapte sist enn hvem som vinner serien.

Men onsdag skjedde det igjen: Vipers Kristiansand vant 32–30 i Larvik.

Det er Larviks første serietap siden kamp mot Gustad & co for 16 år siden. Og det er det første hjemmetapet i ligaen siden 1999, altså for 18 år siden.

Det var allerede klart at Larvik tar gull også denne sesongen, mens Vipers tar sølv.

Dette skjer samtidig som Larvik sliter med økonomien, og det er klart at de mister for eksempel Gro og Anja Hammerseng-Edin. Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic har begge skrevet under for CSM Bucuresti.

Noen nysigneringer er på gang, men det er uklart hvor bra lag Larvik kan stille til høsten.

– Er dette et vendepunkt for norsk kvinnehåndball? Vi stiller spørsmålet til TV2-ekspert Gustad:

– Det kan det være. I hvert fall når vi ser på hvem som har kontrakt med Larvik i dag. Per nå er Larvik helt radert ut. Men det bildet kan endre seg i løpet av kort tid.

– Selv om Larvik har mistet spillere jevnt og trutt også tidligere, har det aldri vært et så massivt frafall som nå. Kanskje kan vi få en variasjon på toppen neste sesong?

Randi Gustad understreker at Larvik har overrasket tidligere med ferske tropper.

– Tor Oddvar Moen er en brilliant trener, men nå ser det tøffere ut enn noen gang.

Gustad synes det er feil å kritisere Larvik for at det har gått så lang siden en motstander kunne juble over seier.

– All ære til Larvik. Det er ikke deres feil at det har tatt 16 år. Det er de andre klubbene som må se seg i speilet. Det er ikke Larvik som skal kritiseres.

Kari Brattset, som spilte bra for landslaget nylig, hadde en svært god kamp for Kristiansand-laget og ble kåret til banens beste spiller.

PS: Ikke alt er trist og leit i Larvik. Linn-Kristin Riegelhuth-Koren, Kristine Breistøl, Tine Stange, Hege Løken og Gabriela Moreschi har alle signert nye kontrakter. Og Marit Hjertner kommer fra Byåsen.

