Larvik slet seg til viktig seier i mesterligaen

(Larvik - Esbjerg 30-29) Gro Hammerseng-Edin (36) ble matchvinner da hun satte inn seiersmålet med få sekunder igjen i mesterligaen lørdag.

– Vi hadde en annen plan. Det var ikke meningen at jeg skulle avslutte, for det viktigste var at de ikke skulle score. Jeg rakk ikke juble en gang. Det kokte litt mot slutten, det må jeg innrømme, sa Hammerseng-Edin til Viasat 4.

– Det var så deilig som det bare kunne bli. Dette betyr alt. Disse poengene og på hvordan kampen ble vunnet. Nå har vi dem på innbyrdes, sa Larvik-trener Tor Odvar Moen.

Larvik – Esbjerg (Danmark) 30-29 (15-17) Mesterligaen gruppe D 1122 tilskuere Mål Larvik: Linn Kristin Riegelhuth Koren 9, Marit Malm Frafjord 6, Kristine Breistøl 5, Gro Hammerseng-Edin 5, Amanda Kurtovic 2, Thea Mørk 2, Alina Wojtas. Toppscorer Esbjerg: Maria Mose Vestergaard 7. Utvisninger: Larvik 3 x 2 min. og ett blått kort, Esbjerg 7 x 2 min.

– Ikke tilfeldig at det er hun som avgjør og vil vinne. Drømmen er å gå inn hovedrunden med seks poeng, men jeg må understreke at vi først må ta oss til hovedrunden, la Moen til.

Dårlig start

Larvik har igjen svenske Sävehof neste søndag og tar imot slovenske Krim om 14 dager. De tre beste fra gruppen går videre til hovedrunden og tar med seg poengene. Alle fire lag har 4 poeng i Larviks gruppe.

Det var derimot lite som minnet om mesterlige takter over Larvik i store deler av kampen. Det var en periode midtveis i annen omgang og selvsagt avslutningen hvor håndballveteranen fra Gjøvik nok en gang avgjorde en kamp i sluttsekundene.

Tor Odvar Moens jenter fikk en dårlig start på kampen og måtte jage omtrent fra første kast. 3-6 etter ti minutter og en timeout gjorde at Larvik var à jour på 7-7. Med fire strake mål fra EM-aktuelle Marit Malm Frafjord sto det plutselig 10-10.

Merkelig dømming

Så fikk danskene score fire mål uten at Larvik klarte å svare. Ved pause var Larvik to mål bak.

Like etter sidebytte skjedde det veldig mye merkelig fra de spanske dommernes side. Larvik-spilleren Alina Wojtas ble vist opp på tribunen etter tilsynelatende å ha stoppet Estavana Polman på vei igjennom. Hun fikk også et blått kort som betyr at hun må stå over neste kamp.

TV-bildene viste derimot dommerne kanskje var vel strenge fordi den danske spilleren snublet i sine egne bein da hun falt om kull.

Viktige redninger

På stillingen 20-19 var Larvik for første gang i ledelsen. Etter hvert begynte Sandra Toft å redde viktige baller, og med 23-21 var vertene for første gang i tomålsledelse.

Det gikk ikke helt på skinner, og det danske laget bet seg fast og var oppe på 27-27. Lagene fulgte hverandre fram til 29-29, men så trådte Gro Hammerseng-Edin fram.

Linn Kristin Riegelhuth Koren på høyrekanten var giftigst framover med sine 9 mål.