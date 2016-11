GRØNLAND (VG) Det gikk trill rundt for Malin Aune (21) da hun tok plassen fra veteranen «Linka». 18-årige Kjerstin Boge Solås fikk «sjokk» da hun fikk sitt EM-ja.

Klarsignalet for Malin Aune gir samtidig rødt lys til medaljesankeren Linn-Kristin Riegelhuth Koren (32).

– Jeg hadde ventet hele dagen, og så måtte jeg på butikken. Mia (Högdahl) ringte akkurat da jeg kom inn. Det var vanskelig å holde maska, og jeg måtte bare dra hjem igjen. Jeg husket ingenting av det jeg skulle kjøpe, forteller Oppsal-spilleren.

– Hva kan du bidra med i EM?

– Fart, kontraspill og avslutninger fra kanten, sier hun.

Malin Aune representerer fremtiden i en EM-tropp ekspertene sliter med å akseptere fullt ut. Thorir Hergeirsson dro frem tre mesterskapsdebutanter da han presentere 16 spillere som skal spille EM i Sverige fra 4. til 18. desember.

NYTT ANSIKT:Malin Aune under tirsdagens presentasjon av den norske troppen til håndball-EM. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Byåsens Silje Waade (22) og Tertnes-spiller Kjerstin Boge Solås (18) er det to andre førstereisjentene. Det var mildt sagt tre glade jenter som fikk tre hyggelige beskjeder.

– Du har alltid et håp, men du vet at konkurransen er hard. Jeg ble veldig sjokka da jeg fikk beskjeden, sier Aune til VG.

– Sykt artig, sier Waade til Trønder-Avisa.

– Jeg var i sjokk, sier Boge Solås til Bergens Tidende.

«Linka» blir superreserve



Borte fra Rio-troppen er keeper Katrine Lunde, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Mari Molid og Ida Alstad.

– Ingen er vraket. Det noe man gjør med biler som man skal ha 3000 kroner i pant for. Spillere velger vi inn og velger bort. Det kan føles som en vraking, men det er jo et mediebegrep. Vi velger inn noe nytt og ferskt som skal få lov til å måle seg i et mesterskap, forklarer Thorir Hergeirsson, som har fått mye «tyn» for å ha valgt bort Riegelhuth Koren.

De tre mesterskapsdebutantene vurderes på denne måten av landslagssjefen:

– Kjersti Boge Solås kommer rett fra juniorlandslaget, og er en fysisk, robust og dynamisk forsvars- og angrepsspiller. En toveisspiller. Hun er forflytningsdyktig forsvarsmessig. En angrepsspiller med bra skudd og et godt samarbeid med linjen. En femtidsspiller som med korte innhopp her vil kunne bidra til å styrke forsvaret vårt.

MED TIL EM: Silje Waade, her fra Golden League-oppgjøret mellom Danmark og Norge i Horsens tidligere i år. Foto: Frank Cilius , NTB scanpix

– Silje Waade er tre år eldre, men er fortsatt ung. Hun er venstrehendt og kommer først og fremst inn som forsvarsspiller. Høy, sterk, forflytningsdyktig, kompromissløs og på sikt en skytter. Ikke at hun går rett inn i det, men det kan bygges opp.

– Malin Aune er en kantspesialist. Det har vært mye «Linka». «Linka» er fortsatt god, og er en superreserve. Men vi trenger å løfte frem flere nye, og det er flere av dem. Malin representerer det nye i dette mesterskapet.

«Brutal vraking»



Thorir Hergeirsson sier at han har forsøkt å tenke både langt og kort.

– Vi har tatt ut et spennende og bra mesterskapslag som ivaretar stabilitet og kontinuitet. Vi har de fleste av våre nøkkelspillere tilgjengelig, og vi håper at de holder seg friske og i form. I tillegg har vi forsøkt å fylle opp med fremtidsspillere som kan bringe kvalitet inn og få lærdom som kommer til nytte i fremtiden, sier han.

TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli mener likevel at det er brutalt å vrake «Linka».

– Du velger altså høyrekanten til Oppsal kontra toppscoreren i Champions League. Det er veldig, veldig spesielt. Hadde det vært «Linka» fra OL, så hadde jeg sagt «ok». Men nå stusser jeg over det. Det er ikke et skandaleuttak, men jeg stusser, sier Bredeli.

– Jeg er jo litt sentimental, og i min alder tenker man litt på ansiennitet også, tillegger han.